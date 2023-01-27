Цветом недели Pantone стал кирпично-красный цвет #BF2E2B – «Красная линия»

Институт цвета Pantone выбрал главным цветом недели красный оттенок #BF2E2B, который назвали «Красной линией».

По словам представителей компании, цвет выражает терпимость, как основу либерального подхода.

– Красный — цвет хитрого демона и опьяняющего чувства прекрасного. Мы выбрали такой оттенок, как символ власти человека над собственными мыслями, – говорится на сайте Pantone.

На вопрос журналистов о том, почему в оформлении страницы используется изображение московского Кремля, в пресс-службе ответили, что его стены построены из красного кирпича почти идентичного оттенка.

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