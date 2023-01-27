 

Цветом недели Pantone стал кирпично-красный цвет #BF2E2B – «Красная линия»

27.01.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Институт цвета Pantone выбрал главным цветом недели красный оттенок #BF2E2B, который назвали «Красной линией».

Война в УкраинеПо словам представителей компании, цвет выражает терпимость, как основу либерального подхода.

– Красный — цвет хитрого демона и опьяняющего чувства прекрасного. Мы выбрали такой оттенок, как символ власти человека над собственными мыслями, – говорится на сайте Pantone.

На вопрос журналистов о том, почему в оформлении страницы используется изображение московского Кремля, в пресс-службе ответили, что его стены построены из красного кирпича почти идентичного оттенка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.23 / В Москве зверски убили известную российскую ведущую: 30 ножевых ранений

09.07.22 / Мнение: Три кризиса

14.02.22 / Российские СМИ начали внедрять цифровую платформу “ИТуслуга.ру”

10.09.22 / Берлускони предложил себя и Меркель в качестве посредников для урегулирования украинского конфликта

22.12.22 / Новый год в Грязи: прислуга драит замок перед возращением Пугачевой из Израиля

06.08.20 / Дмитрий Рогозин предложил засекретить положительные новости о компании SpaceX

09.05.21 / Впервые после интервью Опре Уинфри: беременная Меган Маркл приняла участие в концерте Vax Live

01.01.22 / Карьерный рост или потери. Гороскоп на 2022 год для женщин

27.06.22 / “Остановилось сердце”: Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах

21.10.22 / Мнение: Об интересном положении Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика