 

Путин поручил правительству утвердить программы развития новых регионов

27.01.2023, 19:08, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и предусмотреть достижение ими общероссийского уровня показателей к 2030 году.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент ждет доклада по этому вопросу до 31 марта, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также главы четырех регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в новых регионах РФ сложилась сложная ситуация, однако это не повод откладывать решения проблем их жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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