Послу Латвии в России дали две недели, чтобы покинуть страну

Латвийскому послу в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщило российское министерство иностранных дел.

В пятницу временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка вызвали в МИД в связи с решением латвийской стороны по понижению дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте ведомства.

Российская сторона выразила протест и подчеркнула, что обоснование такого шага со ссылкой на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.

«Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», – подчеркнули в МИД.

Латвийскому ВПД заявили, что раз Рига приняла принципиальное решение, то Москва не считает нужным ждать обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий.

Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией.

МИД РФ подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия.

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