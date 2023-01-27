МИД Швейцарии: Законных оснований для перевода на Украину российских активов нет

Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину замороженных российских активов, сообщила государственный секретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ.

Лэ заявила, что ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение вопроса передачи российских активов Украине. По ее словам, Швейцария не имеет законных оснований для перевода российских денег Киеву, потому что уважает права человека, и право на собственность является одним из них, передает РИА «Новости».

Ранее в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 млрд долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.

Между тем, пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.

Министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармела заявил, что передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы право на собственность.

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