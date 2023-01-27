 

Александра Стриженова и Ольга Кабо с дочками, Анна Чурина, Елена Кулецкая и другие на открытии шоурума DEMURYA в Москве

27.01.2023, 18:50, Разное
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Накануне в Москве состоялось открытие шоурума российского бренда DEMURYA во главе с дизайнером и креативным директором Владимиром Славским. В этот день оценить и примерить свежую коллекцию, а также лично поздравить Славского с открытием пришли известные актеры, телеведущие и медийные персоны. Среди гостей засветились Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, Ольга Кабо с дочерью Татьяной, Анна Чурина, Елена Кулецкая, Инна Маликова, Никита Тарасов с женой, Мария Михалкова- Кончаловская, Маша Вебер и многие другие. 

Екатерина и Александра СтриженовыОльга Кабо с дочерью ТатьянойАнна ЧуринаНикита Тарасов с женойМария Михалкова- КончаловскаяВладимир СлавскийМаша ВеберЕлена Кулецкая и Владимир МакаровИнна Маликова


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