Александра Стриженова и Ольга Кабо с дочками, Анна Чурина, Елена Кулецкая и другие на открытии шоурума DEMURYA в Москве

Накануне в Москве состоялось открытие шоурума российского бренда DEMURYA во главе с дизайнером и креативным директором Владимиром Славским. В этот день оценить и примерить свежую коллекцию, а также лично поздравить Славского с открытием пришли известные актеры, телеведущие и медийные персоны. Среди гостей засветились Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, Ольга Кабо с дочерью Татьяной, Анна Чурина, Елена Кулецкая, Инна Маликова, Никита Тарасов с женой, Мария Михалкова- Кончаловская, Маша Вебер и многие другие.

Екатерина и Александра СтриженовыОльга Кабо с дочерью ТатьянойАнна ЧуринаНикита Тарасов с женойМария Михалкова- КончаловскаяВладимир СлавскийМаша ВеберЕлена Кулецкая и Владимир МакаровИнна Маликова