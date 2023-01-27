Актриса Ева Грин подала в суд на продюсеров не вышедшего в прокат фильма, потребовав миллион долларов

Актриса Ева Грин, дебют которой состоялся в культовой и провокационной драме Бернардо Бертолуччи “Мечтатели”, подала в суд на создателей фильма “Патриот”. Съемки ленты были прекращены в 2019 году. Актриса потребовала выплатить ей гонорар в размере миллион долларов, несмотря на закрытие проекта.

По информации Daily Mail, Грин напомнила, что выступала не только актрисой, но и продюсером. Из-за этого на нее распространяется правило “pay-or-play”, то есть она должна получить выплаты в любом случае, даже если фильм не выходит в прокат. Продюсерская компания White Lantern Films выдвинула ответные требования.

Актрису обвинили в оскорблениях. Юристы компании утверждают, что у Грин не было желания и намерения завершить съемки. Суду предоставили личную переписку, в которой звезда негативно высказывалась о коллегах. Ева называла исполнительного продюсера Джэйка Сила “злым”, “коварным социопатом” и “лжецом и сумасшедшим”. Также 42-летняя актриса резко высказалась о директоре картины Терри Берде, назвав его “дебилом”.

Защитник Грин выступил в Верховном суде Лондона с заявлением. Адвокат Эдмунд Каллен утверждает, что бывшие коллеги намеренно вредят звезде.

Этот случай предоставлен для того, чтобы изобразить мою клиентку как диву, привлечь к себе внимание и навредить ее репутации. Она неоднократно соглашалась отложить начало основной съемки. Она согласилась на перенос производства из Ирландии в Великобританию и предлагала использовать часть своего гонорара для финансирования производственных затрат, – пояснил Каллен.

По словам юриста, сообщения следует рассматривать как “неформальное излияние потока сознания”. Эдмунд отметил, что оппоненты пытаются “обвинить госпожу Грин во всех неудачах производства”. В иске сказано, что Грин хотела привлечь Пола Сарони в качестве линейного продюсера, настаивая, что фильм невозможно сделать без него. Кроме того, Грин хотела, чтобы над “Патриотом” работал художник по спецэффектам Джордж Зуер.

Ранее Ева Грин публично выступила в поддержку Джонни Деппа в его конфликте с Эмбер Херд. Актриса заняла сторону давнего приятеля, с которым ее подозревали в романе.