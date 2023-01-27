 

“Подпускала меня одну”: Шукшина вылила на покойную Чурикову ушат помоев

27.01.2023, 18:41, Разное
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14 января на 80-м году жизни скончалась легендарная советская и российская актриса Яна Чурикова. Ее уход оплакивала вся страна, а прощаться с ней пришли десятки поклонников.

Многия Чурикова всегда казалась простым человеком. Однако коллеги знали ее совсем другой. На сцене в театре и в кино Яна Чурикова была человеком с непростым характером.

В “Ленкоме” ее называли “Царицей сцены”, а к ее советам прислушивались даже руководители. К примеру, когда в театр позвали работать актрису Васильеву, Чуркикова выступила против, и в итоге решение было за ней.

Мария Шукшина вспомнила о покойной коллеге и рассказала, какой она была. Актриса надолго запомнила одну из встреч с ней. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной призналась6 что побаивалась Чурикову. А порой к ней даже боялись подходить. Иногда Мария Шукшина была неким посредником между коллегми и самой Яной Чуриковой. Однажды такое случилось во время проекта “Узкий мост”, где Чурикова играла свекровь Шукшиной. Коллеги общались с Чуриковой через Марию.

“Все, что надо было сказать Чуриковой, члены группы передавали через меня, боялись ее потревожить. Она подпускала к себе меня одну. А кнопку “выкл” для выхода из образа она нажимала только дома”, – рассказала Шукшина.

Таким образом актриса вылила на покойницу ушат помоев, ведь раскрыла о ней нелицеприятную правду.


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