 

Врачи отказались оперировать тяжелобольного Костомарова: больше нет смысла

27.01.2023, 18:41, Разное
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На днях СМИ сообщили, что угодившему в реанимацию 45-летнему фигуристу Роману Костомарову может потребоваться операция на сердце. Якобы врачи всерьез обсуждают хирургическое вмешательство. Однако вскоре сразу несколько источников сообщили, что в операции больше нет смысла.

Дело в том, что состояние Романа Костомарова не насколько тяжелое, чтобы отправлять его в хирургическое отделение. Олимпийский чемпион еще может выкарабкаться сам, поэтому врачи отказались его оперировать. По данным СМИ, спортсмен по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но уже открыл глаза.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 17 дней назад. Тогда стало известно о том, что у олимпийского чемпиона односторонняя пневмония и грипп. Фигуриста подключили к экстракорпоральной мембранной оксигенации (это необходимо при острой тяжелой дыхательной недостаточности) На днях его отключили от этого аппарата.

Роман Костомаров и Татьяна Навка, выступая на XX зимних Олимпийских играх в Турине (2006), завоевали золотые медали. Они также одержали победу на двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.


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