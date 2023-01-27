А вот говорить не надо!

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27.01.2023, 18:35, Разное
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В Хабаровске рассматривают дело Даниила Фролкина, признавшегося журналистам в убийстве мирного украинца. Судят его за «фейки».


Даниил Фролкин. Фото: соцсети

Хабаровский гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела, возбужденного в отношении участника СВО Даниила Фролкина. Его обвиняют в «распространении фейков» о российской армии организованной группой и из корыстных побуждений (пункты «б» и «г» ч. 2 ст. 207.3).

Летом прошлого года Фролкин признался изданию «Важные истории» (Минюст РФ признал СМИ иноагентом, а Генпрокуратура РФ — нежелательной организацией) в убийстве мирного жителя в Украине и рассказал о деталях своей службы в зоне проведения СВО. Это видеоинтервью стало лидером по просмотрам в сети.

Факт убийства, о котором говорил журналистами подсудимый, суд и прокурора не слишком интересовал.

Обвинителя в большей степени волновало, чтобы свидетели рассказали, фамилии каких командиров звучали в рассказе Фролкина. Также суд уточнил у свидетелей, предлагала ли им журналистка Екатерина Фомина деньги за интервью.

На заседание не явились главные свидетели обвинения Р. и О. — офицеры из войсковой части, в которой служил Фролкин. Р. — командирован в Украину. О. — в Хабаровске, но почему он не явился на заседание, прокурор не уточнил.

Со стороны защиты пришли сослуживцы Фролкина — Руслан Г. и Дмитрий Д., который также дал интервью «Важным историям». Г. сообщил, что больше не служит в армии, а работает в магазине разливного пива. Д. все еще служит.

Г. рассказал также, что Фролкин — «человек, на которого всегда можно довериться». По его словам, тот всегда помогал людям, вытаскивал раненых с поля боя, помогал с обеспечением необходимым. На вопрос защиты, были ли у Фролкина награды, свидетель ответить затруднился, но вспомнил, что подсудимого отправляли на гауптвахту. За что — уже не помнит.

Летом Г. также общался с журналистом «Важных историй», однако в ходе заседания название СМИ не вспомнил. На суде не смог сказать, и о чем вообще видео с Фролкиным.

«Даниил был в не очень трезвом состоянии [когда давал интервью], из-за срыва, наверное, только из Украины вернулся же», — сказал Г.

Судья спрашивал, предлагали ли ему деньги или еще что-то за интервью, Г. на этот вопрос ответил отрицательно.

Д. на допросе также рассказал, что Фролкин — «надежный товарищ», «без него он бы не вернулся из Украины».

По его словам, когда контракт закончился, он вместе с транспортом обеспечения Фролкина выехал с передовой. «Проблема с передка выбраться. К нам прибывал только транспорт Даниила. Вот с ним я и уехал в тыл».

По поводу видео Д. рассказал немного. Военнослужащий утверждает, что журналисты вышли на него через Фролкина или через его жену, задавали наводящие вопросы.

Вот часть его диалога с прокурором.

ЦИТАТА

— И вы посмотрели видео, узнали, что про вас распространил Фролкин, и все еще характеризуете его положительно? — уточнил прокурор.

— Вопросы, конечно, возникали, но не было ни времени, ни возможности с ним встретиться. Не знаю, с какой целью он участвовал в интервью, почему он так себя повел. Со мной тоже связывались, но я сказал, что ничего не знаю. Ничего мне Екатерина Фомина не предлагала за интервью.

Прокурор заострил внимание на том, имена каких командиров называл Фролкин. «Полковник О., К., И… А дальше не помню», — сказал Д.

О. — главного свидетеля обвинения — планируют дождаться к следующему заседанию 2 февраля.

Конечно, очень важно, чтобы в суде была установлена истина не только по вопросу о распространении «фейков», но и прояснилось бы, правду ли рассказывал подсудимый журналистам. Но в этом направлении, судя по всему, следствие, прокуратура и суд мыслить не готовы.

Екатерина Хасина

Источник: Новая газета


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