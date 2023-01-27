Василиса Володина составила гороскоп на февраль 2023-го: что нас ждет в последний месяц зимы

По мнению известного астролога Василисы Володиной, большинство людей в феврале 2023 года столкнутся с неопределенностью. Чтобы добиться успеха и процветания, человек должен будет смело шагнуть навстречу неизвестности, заранее подготовившись к тому, что не все планы пойдут так, как задумано. К концу месяца сложится ситуация, которая положительно отразится на будущем при условии, что человек приложит достаточно усилий, а не будет сидеть сложа руки. Более подробный гороскоп читайте далее.

Овен

Февраль окажется одним из самых сложных и напряженных месяцев в году для Овна. В большей степени это касается отношений со второй половинкой и творческой сферы деятельности. Чтобы предотвратить охлаждение чувств, Василиса Володина рекомендует избегать вмешательства третьих лиц в ваши личные дела – именно это станет причиной вашей апатии. Впрочем, будет у Овнов и радость. Если представитель знака не опустит руки, а ко всем трудностям отнесется философски, то в конце месяца его ожидает радостное событие, которое затмит все прошлые неудачи и поражения.

Телец

А вот для Тельцов февраль станет весьма благоприятным месяцем, особенно если представители знака проявляют активность и сохраняют уверенность в собственных силах. Отныне вам больше не следует бояться неудач, ведь судьба будет благоволить вам во всех начинаниях. Особенно удачно сложатся отношения с любимым человеком и близкими друзьями. Любые страхи и сомнения поможет развеять трудовая деятельность – просто погрузитесь с головой в работу, чтобы ваши беспочвенные переживания не сорвали все планы.

Близнецы

Близнецам февраль обещает принести ценную информацию, которая заставит представителей знака перевернуть свой взгляд на мир и некоторых людей. Приготовьтесь к тому, что в ближайшие 28 дней придется уделять много времени самокопанию, в то время как контакты с друзьями и второй половинкой уйдут на второй план. Хорошо это или плохо – зависит от ваших ценностей в жизни, однако все же рекомендуется хотя бы время от времени находиться рядом с близкими людьми. В профессиональной сфере деятельности Близнецы смогут добиться неплохих успехов, если занимаются консультированием или преподаванием.

Рак

В феврале Раку следует проявить как можно больше активности, сосредоточившись на самореализации. Это обещает успех сразу в нескольких сферах деятельности. Одинокие представители знака смогут повстречать свою вторую половинку, трудоголики получат долгожданное повышение по карьерной лестнице. Чтобы получить солидное денежное вознаграждение в конце месяца, Раку следует отказаться от иллюзий и прошлого, которое давно утратило свою актуальность. Также не стоит забывать, что ваши планы может разрушить внезапная болезнь.

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Лев

Для Львов февраль окажется временем перемен, однако пока не понятно, положительными или отрицательными окажутся эти изменения. Вероятно, сработает закон бумеранга. Вы будете пожинать плоды своих недавних действий: жестокость и эгоизм будут наказаны, а добро и сострадание – по достоинству вознаграждены. В связи с этим астролог советует Львам пересмотреть некоторые взгляды на жизнь, дабы наверняка убедиться, что Вселенная оградит вас от невзгод. Уверенным можно быть только за свое здоровье: никакие болезни или психологические расстройства не смогут застать вас врасплох.

Дева

Стабильность и процветание – вот что принесет февраль Девам. Особенно благоприятно сложится ситуация в финансовых вопросах. Отныне Деве не придется трудиться за гроши, ведь ей будет предложено занять высокооплачиваемую руководящую должность. Главное, не забывайте, что подобная работа хоть и принесет высокую заработную плату, но также возложит на ваши плечи ответственность за других людей. Имейте в виду, что для достижения заветной цели придется пройти через конфликты с коллегами и начальством.

Весы

Настоящего успеха в профессиональной сфере деятельности смогут достигнуть в феврале и Весы. Впрочем, для этого придется проявлять осторожность, ведь любые необдуманные шаги могут привести к тому, что вы споткнетесь прямо на старте. Сохранить самообладание будет особенно важно в те моменты, когда в вашу жизнь ворвутся эмоциональные качели. Неуверенная в себе личность рискует столкнуться не только с психологическими расстройствами, но и физиологическими заболеваниями. Постарайтесь не думать о плохом, ведь таким образом вы неосознанно посылаете Вселенной сигнал, что хотите еще больше трудностей.

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Скорпион

В феврале Скорпиону посчастливится почувствовать, что такое прилив энергии. Отныне ничто не помешает вам достигнуть успеха в различных видах деятельности. Главное, не будьте легкомысленными, а также проявляйте внимательность даже при выполнении рутинных обязанностей. Строить грандиозные планы на будущее – тоже не лучшая идея. Будьте реалистами и не ставьте перед собой тех целей, которых вы не сможете достигнуть. Ну а чтобы точно избежать проблем со здоровьем, рекомендуется держаться подальше от стрессовых ситуаций.

Стрелец

Перемены, которые затронут и семью, ожидают в этом месяце Стрельцов. Если вы давно планировали переезд на новое место жительства, то можете не сомневаться, что сейчас для этого наступает самый подходящий момент. Отныне больше не стоит сомневаться в решении важных вопросов – просто посоветуйтесь с домочадцами и примите правильное решение. Одиноких Стрельцов также постигнет большая удача: они смогут познакомиться с человеком противоположного пола, который проявит заинтересованность к их персоне. Чтобы завоевать сердце потенциального партнера, рекомендуется сдерживать свои эмоции.

Козерог

А вот Козерогу не стоит рассчитывать на перемены в феврале 2023 года. Исключение составит разве что романтическая сфера, да и то только для тех людей, кто давно устал от текущих отношений. На работе Козерогам предстоит совершить сложный выбор, от которого будет зависеть ваша будущая заработная плата. Совет астролога: не спешите и продумайте все возможные варианты развития событий. Семейным представителям знака придется решать множество вопросов, связанных с семьей: детьми, родителями или второй половинкой.

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Водолей

Для Водолеев февраль окажется тем месяцем, когда посчастливится обрести долгожданное счастье, причем довольно легко и быстро. Особенно удачно повернутся дела на работе, после чего можете не бояться взять небольшой отпуск и потратить часть сбережений, чтобы побаловать себя или своих близких. А вот здоровью рекомендуется уделять особое внимание. Если вы будете есть вредную пищу или выходить на улицу, как следует не утеплившись, то высока вероятность, что о себе даст знать невыявленное заболевание. Чтобы избежать такого сценария, рекомендуется пройти комплексное обследование в ближайшей поликлинике.

Рыбы

Представителям этого знака в феврале придется устремиться вперед в любых сферах, которые связаны с заработком денег. Ваша активность и смелость позволят заработать действительно крупную сумму, за счет чего можно будет какое-то время не беспокоиться о материальных вопросах совсем. Впрочем, это не повод оставлять новые идеи. Любой проект, который вы начнете в феврале, обещает принести огромную прибыль при минимальном беспокойстве. Особенно удачно сложится ситуация у тех Рыб, кто зарабатывает на жизнь своим творчеством.