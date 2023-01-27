 

Мнение: Отречение от президентства

27.01.2023, 18:25, Разное
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Рустам Минниханов, которого в Москве называют главой Татарстана, а в Татарстане – президентом республики, подписал закон, которым фактически отрекся от претензий называться президентом. Теперь руководителя Татарстана можно называть хоть губернатором. Да и сам Татарстан вполне можно переименовать в Казанскую область. Не думаю, что от переименования в Татарстане что-то изменится. На жизни простых жителей республики переименование никак не отразится.

Конечно, формально Минниханов подписал не документ об отречении от президентства, он подписал закон о внесении поправок в брошюру под названием «конституция Татарстана».

По этому закону 25 норм конституции Татарстана упраздняются. Но вводятся две новые статьи.

Кроме переименования названия должности главы Татарстана, высшее должностное лицо и парламент РТ утрачиваю полномочия по согласованию кандидатуры на должность прокурора Татарстана;

Исключены нормы о Конституционном суде РТ;

Утратила силу норма о гражданстве Республики Татарстан;

Задумался. Почему депутаты парламента республики вообще не упразднили конституцию Татарстана? А заодно  не переименовали республики в область? Зачем Татарстану такая конституция? Штопанная-пересштопанная…

К слову, депутаты парламента вполне могли бы самораспуститься.

На снимке: президент России Владимир Путин и кавалер Ордена Александра Невского Рустам Минниханов, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин


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