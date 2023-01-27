Мнение: Доля русских в России, «понимающие Путина немцы» и популярность Путина в Африке

1. Ещё к вопросу о доле этнически русского населения в России. В ходе переписи 2021 года многие указывать национальность не стали (по сравнению с предыдущей переписью), но доля русских в стране осталась практически той же самой (80,85% против 80,90% в 2010 году). Общее небольшое снижение можно объяснить одним только присоединением Крыма, где доля русских составляет 72,9% (меньше, чем в среднем по стране). В целом же по регионам России картина осталась примерно той же, что и ранее (ссылка 1, ссылка 2):

Вот, для сравнения карта по итогам переписи-2010:

По отдельным регионам видны заметные различия: где-то русских стало на несколько процентов больше, где-то на несколько процентов меньше. В большинстве регионов доля осталась прежней либо выросла. Исключением являются Якутия, Бурятия, Республика Алтай, Тыва, Калмыкия, некоторые регионы Северного Кавказа.

Можно предположить, что дело тут в разнице уровня рождаемости. Или, скажем, в том, что этнические русские чаще переезжают из небогатых регионов в Москву и прочие денежные места. Но я полагаю, что всё проще. Россия — страна победившей толерантности, в хорошем смысле этого слова, так что значительная доля населения населения называет свою национальность практически случайно, наобум.

2. Значительная часть немцев считает себя друзьями России (ссылка):



…шоком для социологических служб стал тот факт, что жители восточных земель Германии проявляют гораздо больше понимания современной России. В их среде заметно больше тех, кого в Германии называют “Putin-Versteher”, то есть людей, которым политика современной России кажется логичной, хоть и не во всем правильной. Имя российского президента пытаются использовать здесь, как некий негативный бренд, но многие “осси” вкладывают в него иное значение. Подавляющее число восточных немцев (более 72%) выступает за расширение связей с Россией и отрицательно относится к продолжающейся американской оккупации. В бывшей Западной Германии таких едва набирается половина.

Среди “осси” оказалось почти в пять раз больше людей, чем в западной части ФРГ, которые называют восточную политику своих властей глупой и предвзятой. Четверть опрошенных выразили полное понимание поступков россиян на политической арене и говорят о том, что Россия всего лишь защищает свои интересы, а против неё ведется настоящая психологическая война. В Западной Германии таких оказалось всего шесть процентов.

В частных интервью, многие восточные немцы, особенно старшего возраста, сообщают, что испытывают гораздо большую ментальную общность с россиянами, чем со своими новыми соотечественниками. Они говорят и о том, что русское искусство, литература и кинематограф стали частью их культурного кода. Теперь, когда значительная часть германских политиков призывает говорить с Россией “с позиции силы”, они чувствуют глубокую обеспокоенность, что их вновь могут втянуть во вражду с близким по духу народом. Чем это кончается обычно для Германии — они тоже хорошо помнят.

Ещё одним неприятным сюрпризом для организаторов опроса стало то, что возможному сближению с Россией рады многие политики восточногерманских земель, и они видят в нём новый шанс. Стагнация местной экономики затянулась на долгие десятилетия. Газопровод “Северный поток-2”, а также выполнение русских заказов давали возможность выживать ряду местных предприятий. Не так давно руководители двух немецких регионов, острова Рюген и коммуны Лубнин, устроили настоящий “юридический бунт”, заявив что до конца будут бороться против санкций на “СП-2”, которые “интересны только американцам”. Их активно поддерживают местные жители.

Организатор опросов, берлинский стартап Civey GMBH в своем пресс-релизе отмечает, что одной только “ностальгией по молодости” такие явления в бывшей ГДР объяснить трудно. Ведь у других стран, когда-то включенных в восточный блок и ОВД, наблюдается обратная ситуация. Антисоветская риторика остается одним из главных тезисов в их политической повестке. Но восточные немцы имеют свое мнение. И оно очень не нравится правящей германской элите.

3. Главный евродипломат Боррель прославился за последний год своими расистскими высказываниями. Вроде того, что Европа – это «сад», а остальной мир – «джунгли». Или что африканцы даже не знают, кто такой Путин. Вот ответ африканцев (ссылка):

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука прокомментировал заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля, что в Африке не знают, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Макетука заявил о высокой популярности Путина в стране и подчеркнул, что каждый ребенок в ЮАР знает о личности российского президента.

«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что в ЮАР точно знают, в какой стране находятся города Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах изучают историю России в XX веке.

В конце декабря 2022 года Боррель предположил, что африканцы не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент России Владимир Путин. Так он оценил сообщения российских СМИ о демонстрациях жителей Африки в поддержку России.