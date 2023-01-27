Скандалы: «Запредельная политизация здравоохранения»
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Алексей Мазус назвал недостоверной информацию о пятом месте России по распространенности ВИЧ-инфекции
Алексей Мазус заявил о «запредельной политизации здравоохранения» на примере недавней публикации рейтинга UNAIDS, согласно которому, Россия вошла в топ-5 стран по распространенности ВИЧ: это даже не статистика, а просто политизированная манипуляция, собранная из несопоставимых статистических отрывков, которым придали мощную медиаподдержку с шокирующими выводами.
Оригинал материала: “Новые Ведомости”
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