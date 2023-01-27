Личное: “Паинька и зайка”

Давайте еще раз баг Доярка рассмотрим, теперь не такой огромный как в последнем письме, маленький, но растущий.

Во всем этом важно разбираться вот по какой еще причине.

Научиться рыбалке можно, если вы умеете отслеживать у себя даже мелкие баги, небольшие выходы за границы, и избегать этого. Но не только.

Все черные рыбацкие инструменты, особенно крючки, имеют в своей конструкции чужой баг.

Даже самый красивый рыбацкий крючок имеет в своей основе чужой маленький, иногда едва заметный вектор бага.

Из этого правила почти нет исключений. То есть крючков другой конструкции почти нет.

Скоро мы перейдем от рапаньих багов к изучению рыбацких крючков. Но пока еще немного потренируемся на простом материале.

lenvicci

Здравствуйте, Эволюция.

Увидела, что вы сейчас разбираете баг Доярка в блоге, подумала, что мое письмо может оказаться подходящим.

Речь пойдет о Н. Мы помолвлены, встречаемся 2 года. Обоим до 30.

Сейчас живем в разных странах из-за ситуации в мире. За это время 3 раза виделись по 1-3 месяца.

В начале знакомства я сначала долго сливалась со встреч, потом не подпускала и вообще думала что он маньяк какой то и боялась его. Но и любовалась тоже.

( Вот это вот “сливалась со встреч” очень показательно. “Слился” в значении “сбежал” – всегда показатель пары Доярка-Кокетка, даже когда речь о себе. Объясните почему?)

Через несколько встреч я улетела в родной город к семье, а он настоял на том, что хочет прилететь ко мне и познакомиться с моими родителями. Мы тогда еще не были близки.

Первые пол года он постоянно хотел секса, приставал ко мне везде и я уже иногда злилась на него, особенно если мы были где то в общественном месте. Или если он приставал ко мне тогда, когда явно это просто баловство, которое ничем не закончится. Мне кажется, мы спали каждый раз, когда была хотя бы маленькая возможность, а если ее не было, он ее устраивал.

(Ему нравится быть сексуальным, но он делает это в границах. Доярки у него нет и в помине, наоборот – шары. Понятно почему?)

Все резко поменялось, когда мы впервые пожили вместе пару месяцев. Я даже не успела понять, где я накосячила вначале, как то очень резко он переменился в плане секса, он редко хотел. Во всем остальном все было замечательно, и даже в разы лучше, чем я предполагала. Потом меня начало это обижать, я начала загоняться и расстраиваться.

(Получился эффект шаров, которые она принимала за щипцы. Это часто происходит с партнерами нерыб, и не только в плане секса. Объясните этот эффект?)

Я помню, что тогда я не смогла это отпустить и завела неприятный разговор, о котором я и сейчас жалею. Очень вскоре я поняла, что сказала ему какой то бред и получились большие щипцы, которые я надеялась, что пройдут со временем. Как то в тот период он сказал фразу «не знаю почему, но когда мы начали жить вместе, меньше хочется, как будто это так доступно, в любой момент можешь взять и это не заводит». Я наверное ничего не ответила, не помню, и не помню до или после того разговора это было. Мне стало стремно, что он оправдывается.

(У нее Кокетка больше, чем Доярка, ей не столько хочется секса, сколько хочется вернуть его беготню, его “маньячество”. Но щипцы при обоих этих багах одинаково неприятные. И как все щипцы они имеют в своей основе присваивание того, что принадлежит человеку, неуважение к его границам. Опишите, что она присваивает здесь и как)

Если я не ошибаюсь, вы как то писали про то, что доярки воспринимают секс как подтверждение любви. И у меня были мысли «если любит, должен хотеть».

Учитывая, что мы не жили вместе на постоянной основе, когда он соскучивался, все было хорошо. Хотя так, как прежде, бывало совсем не каждый раз.

Я слишком долго на этом концентрировалась, еще до этого вынесла себе вердикт «доярка», а тут совсем сокрушалась. Вроде понимала, что надо отвлечься от всего этого, но думала часто.

(Чтобы было понятно, в чем конфликт, приведу такую параллель. Допустим, девушка умеет преображаться с помощью макияжа, прически, одежды. И первое время отношений со своим женихом она все время преображается, особенно на публике. А потом, когда они живут вместе, он смывает макияж, расплетает свою укладку, снимает каблуки. И он начинает страдать, что она не любит его, что она все реже сверкает, что она ходит дома в пижаме и с хвостиком. Она нравится ему и такая, но ему кажется, что такие изменения в ней говорят о том, что она разлюбила его. И он все время недоволен, раздражен, намекает ей, что она выглядит бледно и блекло. Что будет дальше в той и этой паре? И кто понял параллель?)

Мне становилось обидно от мысли, что, как мне казалось, это он меня в начале отношений чуть ли не домогался, потом надоедал неуместными приставаниями и говорил порой только о сексе, выпрашивал сделать ему приятно, фотки, вирт (да и сейчас), а в итоге это я теперь его хочу, а он меня нет. Хотя я предполагаю, что он делал это потому что я хоть и раздражалась на что-то, но он видел, что я его хочу, что он сексуальнее меня и у него есть большой запас территории. Я тихо себе обижалась, но молчала. И не приставала. Но я и до этого всего не делала этого.

Потом еще пол года я особо не помню ничего касательной этой темы, так что наверное все было ровно и периодично.

А потом мы переехали в другую страну и 1,5 месяца жили вместе. Я думала, что смогу остаться, но из-за дел пришлось вернуться. И мне опять показалось, что мы с ним уже лет 30 вместе живем и все так по житейски. В быту все ок, в отношениях все ок, а тут мало мне было этого горячего парня.

(Вот это овеществление мужчин: подайте им мачо с горящим взглядом – это намного хуже, чем даже овеществление женщин, много раз раскритикованное феминистками, когда хотят, чтобы женщина готовила борщ топлес и одновременно исполняла стриптиз. Потому что борщ и стриптиз можно себя заставить делать при хорошем подкреплении, а вот специально гореть нельзя. И здесь еще автор не только ждет горения, она в гневе, что этого горения нет спонтанно и столько, сколько ей нужно, что ей приходится это тянуть. Она в гневе на партнера за свои же щипцы. Почему, кто понимает?)

В следующий приезд был разговор, что в некоторых моментах он обнаглел и так не пойдет. Тоже блин… вроде понимаю, что я хочу его больше, чем он меня, но рассказываю ему свои правила. А он мне еще и подыгрывал, делал вид, что торгуется, ну это до меня потом уже дошло. Там он рулит очевидно.

К слову к тому моменту я уже подуспокоилась со всей этой темой, или фрустрировалась, не знаю. Но так в голову либидо мне уже не давало. Секс был, и в поездках, и дома, конечно после того, что он устроил в начале отношений, это казалось мало, но как в начале, наверное, и не должно быть всегда. Я до этого слишком циклилась, что вот, мы итак большую часть времени в разлуке, далеко друг от друга, а он так горяч только первую неделю/ несколько дней. Тут тоже наверное пару раз такая мысль промелькнула, но я забила. И идея того, что такая страсть не может быть постоянно мне уже казалось нормальной.

Последний приезд тоже шел по той же схеме, первые дни огонь, потом на спад. Под конец поездки я решила в кое то веки первая начать.

Я не начинала первая не потому что гордая такая, а потому что я знала, что там только 1 вариант: он будет наглеть и сделает вид, что я так изначально и планировала. Эту фигню я давно заметила и просто не приставала к нему. Получается я не могу его сама завести. В этот раз он меня тоже не удивил. Я разозлись. Начатое не закончила, остановилась и сделала глупость – просто легла рядом курить. Он начал говорить, что я издеваюсь над ним, что я жестоко поступаю, завела его и просто побаловалась.

Он говорил это мягко и с интонацией «ну и чертовка». По сути, как я это восприняла, шланговал. Он продолжал че то говорить и даже попытался приставать, я его остановила.

– ну вот, и секса не хочешь(

– зачем ты прикидываешься дураком?

– С чего это?

– …

– Почему прикидываюсь дураком?

– …

– Ну?

– Как будто непонятно, что секса я хотела

Не помню что он ответил. Приставал, меня это только бесило, потому что выглядело так, что я выпросила. В итоге он взял меня почти силой.

(Он сексапильный и очень гибкий, готов к любому сценарию и все сценарии исполняет красиво, и когда она его хочет, и когда делает вид, что не хочет, и когда она инициатор, и когда он, и когда он совсем ее не хочет – тоже. А вот она все больше злится при любом раскладе и чем больше она пытается обесценивать секс, тем больше циклится и зависит от секса, расшатывает свою корону)

Мне опять мерзко от всего этого стало. Опять загонялась. Когда мы ложились спать, я с дуру решила, что «за 2 года второй раз завести разговор о сексе это норм».

Я сказала, что не могу его понять и он для меня загадка в плане секса. Когда я к нему пристаю, он меня просто использует, поэтому я и не пристаю. А когда он ко мне пристает и я отзываюсь, ему это не нравится, и заводится он только когда я ломаюсь и уворачиваюсь. Спросила почему так.

Ничего вразумительного он не ответил, в основном посмеялся, ему это казалось забавным и смешным. Только сказал, что когда я пристаю у него голова отключается и он не особо соображает. Как сладко

(Посмотрите, какой парень. Это не экологичный шланг у него, это колпачок. Как колпачок устроен, кто расскажет? Обратите внимание, его желание уменьшается от ее скалок и щипцов, а вот ее симпатия растет от его ответов)

На следующий день я была грустной. Он начал ко мне приставать. Для меня это выглядело, как «надо трахнуть ее, чтоб не грустила, а то обижается на меня». Я попросила не трогать меня и говорила что я ничего не хочу. Правда не хотела.

Он продолжал настойчиво, наверное он решил, что это начало игры, я наотрез отказалась.

Он начал требовать, чтобы я с ним поговорила и сказала, че такое. Хотя я сама это спровоцировала.

Пишу это и понимаю, что щипцы на щипцах у меня были, с той же грустью и кислой миной и все остальное.

(Он делает к ней шаги в границах, она отвечает ему то такими щипцами, то этакими. Его СЗ растет. Видите это?)

Короче в итоге спустя N количество времени я повторила ему сухо оба момента, про мои приставания и про необходимость ломаться. И опять сказала, что ничерта мне не понятно.

Сначала он начал извиняться. Я перебила его и сказала, чтобы он ни за что не извинялся, потому что это только усугубляет и тогда давай вообще закроем весь это пренеприятнейший разговор.

(Никакие его красивые ходы не помогают ей успокоиться. Ей нужно только одно, чтобы он горел как первые дни, чтобы он был неисчерпаем. Парень скорее всего нерыба, но здесь нужен рыбак, чтобы решить такой конфликт. Как его решать, понимаете?)

Опять сказал, что голова отключается, эгоизм включается, что будет следить за этим и не допускать такого.

Я сидела и думала о том, нафига я все это начала и что мне все это не нравится и получается какая то дичь.

Он в этот момент лежал рядом и целовал меня. С одной стороны с язвительностью, с другой чтобы чуть разрядить обстановку, я начала стебать его и пародировать, как это вчера было, утрировано и выглядело это комично. Мы посмеялись. Он сказал, что это ужасно со стороны и такое недопустимо, ему жаль что он так себя повел.

Я просила не говорить всего этого. Чтобы хотя бы в слух не жалел меня, бедную ненасытную девочку… ну так я ему не сказала конечно.

Потом он сказал про то, что ему действительно нравится, когда я ломаюсь, когда этого нужно добиваться и брать свое, как в спорте, как спортивный интерес (он проф спортсмен). Что он всю жизнь в спорте, привык к этому и здесь это тоже классно.

(Не великая проблема строить из себя недотрогу, хотя мне все равно это непонятно.)

Добавил, что если я хочу, то мне надо просто подойти к нему и сказать «я хочу секса», или же просто сесть ему…

Кажется, я на все это ответила только то, что он странный.

(Она не хочет просить, хочет доминировать, она хочет сделать так, чтобы он ее просил. И ищет такие волшебные щипцы. А точнее канистру бензина ищет, чтобы он загорелся)

Недавно сказал, что я и в сексе паинька и зайка. Ну звучало как претензия. Хотя тоже не понимаю, ну если у меня в жизни такой образ, я молодая и выгляжу еще младших своих лет, мне что наручниками к кровати приковывать мужика, который в 2 раза больше меня?

Я явно что то не догоняю, что он от меня хочет. Или не хочет.

Как теперь эти мерзкие щипцы деактивировать? Не хочу больше видеть, как он пристает ко мне из чувства воображаемого долга

(Автор, вам нужно отвлечься от темы секса, перестать так цепко держать на этой теме фокус, тогда появится больше спонтанности. А пока у вас тиски, истерика ваша нарастает. Еще нужно снизить притязания к партнеру “как в начале” и перестать судить по сексу о его чувствах. Любовь – другой ресурс. Секс – 1 из 12 ресурсов, он не должен занимать столько места в поле людей, особенно в жизни женщины)

Эволюция, спасибо за ваш труд! Не представляю жизни без вашего блога