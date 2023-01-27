 

Компания Apple прочно обосновалась в Китае

27.01.2023, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская компания Apple получила самую высокую квартальную долю китайского рынка, опередив конкурентов во время блокировок, вызванных коронавирусом или ослаблением экономического роста. По данным Counterpoint Research, это результат.

С 2021 года производитель iPhone, увидев снижение отгрузок, обошел Oppo, а также Xiaomi. Доля Apples в третьем квартале составила 18,5%, в то время как у Vivos – 19,2%. Oppo заняла третье место, сразу после Apple (17,5%). Фирма утверждает, что на долю компании из Купертино пришлось почти 24% всех продаж смартфонов в Китае за первые три месяца 2022 года. В течение первого года Apple была вторым крупнейшим продавцом в КНР. Apple – единственная некитайская компания, которой удалось завоевать столь прочные позиции на рынках стран Азии.

В Китае Apple снизила цены на все iPhone своей 14-линейной линейки, чтобы увеличить продажи. Китай скорректировал стоимость смартфонов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.22 / Не только одежда, но и прическа может улучшить и подчеркнуть красоту фигуры: что выбрать в зависимости от типа телосложения

14.02.22 / После легкого COVID-19 значительно повышается риск инсульта и сердечного приступа

28.08.22 / Великобритании грозит катастрофа из-за грядущего скачка цен на энергоносители

09.05.22 / Мнение: Парад Победы 2022-го года в деталях

22.10.22 / Мнение: Расстановки

01.06.22 / По проекту “Росатома” в Египте построят первую АЭС

05.10.22 / В Измайловском парке Москвы заметили канюка

11.09.22 / Эксперт: Процесс онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит спокойно

25.11.21 / Мнение: Странности в деле Рашкина

01.09.20 / Равнодушие экологов ведёт Южно-украинскую АЭС к катастрофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика