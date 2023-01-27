Компания Apple прочно обосновалась в Китае

Американская компания Apple получила самую высокую квартальную долю китайского рынка, опередив конкурентов во время блокировок, вызванных коронавирусом или ослаблением экономического роста. По данным Counterpoint Research, это результат.

С 2021 года производитель iPhone, увидев снижение отгрузок, обошел Oppo, а также Xiaomi. Доля Apples в третьем квартале составила 18,5%, в то время как у Vivos – 19,2%. Oppo заняла третье место, сразу после Apple (17,5%). Фирма утверждает, что на долю компании из Купертино пришлось почти 24% всех продаж смартфонов в Китае за первые три месяца 2022 года. В течение первого года Apple была вторым крупнейшим продавцом в КНР. Apple – единственная некитайская компания, которой удалось завоевать столь прочные позиции на рынках стран Азии.

В Китае Apple снизила цены на все iPhone своей 14-линейной линейки, чтобы увеличить продажи. Китай скорректировал стоимость смартфонов.