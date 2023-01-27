 

Банки Узбекистана возобновляют обслуживание карт “Мир”

27.01.2023, 17:55, Разное
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Узбекские банки работают над возобновлением обслуживания карт “Мир”, рассказал председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

“Этот вопрос не остается без внимания банков. Делается все возможное, чтобы по возможности создать необходимые условия для возвращения обслуживания карт”, – ответил на вопрос о приеме карт “Мир” в Узбекистане Мамаризо Нурмуратов. Пока еще рано обсуждать сроки возобновления обслуживания, сказал он. Глава из Центрального банка Узбекистана заявил, что узбекские банки сотрудничают в этом вопросе с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Нурмуратов сказал: “Хотя мы слышали о Казахстане, никаких разрешений выдано не было. Наша цель – облегчить российским туристам посещение нашей страны и обеспечить необходимые условия”.

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков (Агентство РК по регулированию и развитию финансовых рынков) сообщило в декабре, что OFAC проинформировало регулирующие органы Казахстана, что не возражает против проведения транзакций в Казахстане по картам системы “Мир”.

С 23 сентября Uzcard, единый национальный процессинговый центр, прекратил прием кредитных карт системы “Мир”, российской платежной системы в Узбекистане. Это касается и карт совместного расчёта за рубежом. В Узбекистане карты “Мир” продолжают работать в обычном режиме.
После заявления Министерства финансов США о готовности ввести санкции против работников платежной системы “Мир”, в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане возникли проблемы с использованием российских карт.


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