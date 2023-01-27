 

Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с армией России

27.01.2023, 17:47, Новости дня
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Корейская Народно-Демократическая Республика всегда будет «в одном окопе» с армией РФ и с российским народом, сообщила заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР всегда будет стоять «в одном окопе вместе с армией и народом России», поскольку они встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны, сообщила Ким Е Чжон, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

По ее словам, планы американской стороны о передаче танков Abrams Киеву – это «гнусный шаг». Она выразила уверенность, что любые вооружения Запада «дотла сгорят и превратятся в металлолом» перед боевым духом и мощью «героической армии и народа России».

Ким Е Чжон подчеркнула, что Соединенные Штаты, накачивая киевские власти вооружениями, стимулируют нестабильность в мире.

В начале января Москва заявляла, что в корейском урегулировании возвращение «дипломатии саммитов» образца 2018–2019 годов, когда КНДР совершала безответные жесты доброй воли, уже невозможно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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