 

Премьер Бельгии заявил, что страна никогда не поддержит запрет на поставки в ЕС алмазов из России

27.01.2023, 17:47, Новости дня
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Бельгия никогда не одобрит запрет на поставки в Евросоюз алмазов из России, такие санкции можно вводить только на мировом уровне, сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, необходимо создать систему отслеживания происхождения алмазов. «В противном случае алмазы все равно найдут дорогу на рынок», – сказал он, отвечая на вопрос о том, поддержит ли его страна алмазное эмбарго против РФ в рамках 10-го пакета санкций ЕС, передает ТАСС.

Бельгия располагает развитой алмазной промышленностью, базирующейся в Антверпене, в королевстве существует влиятельное алмазное лобби. В бельгийских СМИ регулярно появляются публикации, согласно которым в случае прекращения поставок российских алмазов в страну, российский экспорт просто переориентируется на государства Ближнего Востока, а европейский бизнес или понесет значительные конкурентные потери, или будет вынужден организовывать реэкспорт драгоценных камней через посредников.

По словам Де Кроо, поставки алмазов из РФ в Бельгию и так сократились с начала конфликта в Украине на 80% из-за перестройки логистических цепочек.

Ранее сообщалось, что Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить ограничения в отношении российской атомной энергетики. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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