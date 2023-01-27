Военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе

Уроженец Луганска Сергей, переехавший во Францию в 10 лет и служивший в Иностранном легионе, отправился добровольцем в Донбасс. Он рассказал о причинах своего поступка.

Во Францию Сергей переехал, когда его мать вышла замуж за француза. Он окончил военное училище и поступил на службу во Французский иностранный легион в элитный Марроканский полк. Интервью с военным в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Марина Ким.

В 2014 году Сергей, узнав, что в Донбассе начались боевые действия, решил отправиться на родину и вступил в ряды добровольцев. Следующие три года Сергей учился в бизнес-школе во Франции, а затем вновь участвовал в боевых действиях.

«Мне больше по душе здесь (в Донбассе). Где бы я ни находился, меня всегда приводит обратно сюда: в Россию, в Донецк. Я не считаю западные ценности моими», – сказал он.

«Я думаю, сейчас идет борьба между Западом и Россией. Все зависит от ресурсов, которые они вкладывают в эту войну. И, я думаю, надо ожидать того, что в Европе начнутся большие проблемы в плане энергетики, индустрии», – отметил доброволец.

Ранее участвующий в боях со стороны Украины и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался, что ему не оказали помощь после ранения.

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