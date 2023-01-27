Так вот, почему одна! – Личное мнение

Одна из лучших подруг Бузовой Мария Погребняк раскрыла секрет одиночества гОленьки.

Мы же всё гадали и никак понять не могли, почему такая умница и красавица всё жениха не встретит, да?



Фото: Соцсети

Так вот, наконец тайна раскрыта.

Оказывается, Бузова настолько реализованная и всего сама добившаяся, что мужчина не может её «прогнуть».

По мнению Погребняк, многие этого хотят, но в случае с гОленькой это не прокатывает. Вот потому Бузова и сидит одна.

Интересное, конечно, представление о мире взаимоотношений у этой подруги.

Во-первых, никто уже давно не хочет никого прогибать под себя — XXI век на дворе. Во-вторых, называть Бузову женщиной, которая всего достигла, как по мне, тоже странно.

Так почему Бузова одна? Я выскажу своё предположение — а может, и желающих нет?

Ну какой человек согласится жить в формате Бузовой? Она скачет с плюшевой игрушкой в возрасте под 40 и цветы для фотосессии требует.

И ты не просто подари ей дежурный букет, а завали всю квартиру корзинами. А потом весь день тебя будут фотографировать. В конце концов, и убирать под вечер всё это тоже тебе.

Вряд ли Бузова на публике и в быту сильно отличается. Не великая, чай, актриса-то. И вот ходит такая гОленька по дому и кричит, что ты — её человек. И сердечки руками делает.

Кто на это согласится?

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