Ку-клукс-клан объявил о сборе миллиарда долларов на осветление кожи афроамериканцев

Всеамериканский конгресс Ку-клукс-клана утвердил стратегию искоренения расизма в США до 2030 года.

Согласно документу, наиболее эффективным методом борьбы с расовым неравенством является осветление кожи афроамериканцев и представителей других меньшинств.

– Наша великая страна уже 150 лет борется за права чернокожих, краснокожих и представителей других рас. Но пока эффективного решения найти не удалось. Мы же предлагаем устранить саму причину нетерпимости – то, что отличает этих людей от белых, – рассказал автор стратегии Роберт Джефферсон.

По предварительным оценкам, на осветление кожи 42 миллионов афроамериканцев потребуется не менее 7 лет и 30 миллиардов долларов. Операции будут осуществляться в государственных медицинских учреждениях по единому стандарту за счёт средств специального фонда.

На первом этапе представители Ку-клукс-клана хотят «обелить» крупнейшие штаты – Техас и Калифорнию. В ближайшее время в Интернете начнётся кампания по сбору средств на осветление кожи первых 50 тысяч граждан США, активисты планируют собрать не менее одного миллиарда долларов.

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