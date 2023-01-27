 

Клипмейкер года: Кристен Стюарт снимет три музыкальных видео для группы Boygenius

27.01.2023, 17:30, Разное
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Звезда “Сумерек” Кристен Стюарт известна в Голливуде как разносторонняя личность, которая старается пробовать себя во многих сферах. Например, актриса хочет реализоваться как режиссер. Обладательница премии BAFTA снимет сразу три предстоящих музыкальных клипа для группы Boygenius, основанной в 2018 году. Кинозвезда и коллектив из трех исполнительниц подтвердили информацию в интервью журналу Rolling Stone.

Пока не разглашается, на какие именно песни Стюарт снимет видео. Журналисты издания предположили, что это могут быть три уже выпущенных трека из предстоящего дебютного альбома Boygenius “The Record”. Композиции получили названия “$20”, “Emily I’m Sorry” и “True Blue”.

Пластинка будет выпущена 20 марта. Релиз был запланирован на более раннюю дату, однако планам помешала пандемия COVID-19.

Boygenius — это женская группа, состоящая из уже популярных инди-исполнительниц: Люси Дакус, Джулиен Бейкер и Фиби Бриджерс. Несмотря на то, что участницы по отдельности тяготеют к фолку, эмо и инди-року, общие интересы и многочисленные пересечения на концертах объединили их в один коллектив. В частности, как утверждают девушки, их сплотила общая любовь к произведениям Генри Джеймса.

Ранее стало известно о том, что 32-летняя Кристен Стюарт назначена президентом жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет в феврале этого года. Актриса начала карьеру в детстве, дебютировав на экране в возрасте 9-ти лет. Всего три года спустя она снялась в триллере Дэвида Финчера “Комната страха” вместе с Джоди Фостер.


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