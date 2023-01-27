 

Звезда “Бриджертонов” Реге-Жан Пейдж признан самым привлекательным мужчиной мира

27.01.2023, 17:30, Разное
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То, что британский актер театра и кино Реге-Жан Пейдж, наиболее известный по роли герцога Гастингса в сериале “Бриджертоны”, — настоящий красавчик — признанный факт. Однако теперь у нас есть и научные доказательства. Ученые проанализировали лицо Пейджа с помощью золотого сечения и пришли к выводу, что оно соответствует идеальным симметричным пропорциям. Точность исследования составила 93,65 процента, что позволило признать актера самым привлекательным мужчиной на Земле.

Инновационные технологии позволяют нам разгадать некоторые загадки того, что делает человека физически красивым, и технология полезна для планирования пластических операций, – говорит хирург с Харли-Стрит Джулиан Де Сильва, который при анализе лица актера использовал новейшие методы компьютерного картирования.

Также доктор Де Сильва уточнил, что наиболее идеальными чертами внешности Пейджа в соответствии с измерениями можно назвать далеко посаженные глаза и пухлые губы.

Напомним, что Реге-Жан Пейдж — один из явных претендентов на роль нового Джеймса Бонда. Мировую известность актеру принесла хитовая историческая мелодрама Netflix “Бриджертоны”. За роль в нашумевшем шоу он был удостоен номинации на премию Гильдии киноактеров США.


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