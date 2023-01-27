 

Собянин: Пассажиры Московских центральных диаметров совершили около 200 миллионов бесплатных пересадок

27.01.2023, 17:21, Разное
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Градоначальник напомнил, что оплата проезда по МЦД доступна по карте “Тройка” или по банковской карте. Для бесплатной пересадки нужно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции.

На МЦД действует единая билетная система. Благодаря выгодным тарифам москвичи экономят на поездках по центральным диаметрам до 50%, а жители области – около 75%.

Собянин уточнил, что с момента запуска МЦД москвичи и жители Подмосковья совершили около 195 миллионов бесплатных пересадок. Суммарно они сэкономили 8,4 миллиарда рублей – более двух тысяч на каждого пассажира.

По словам Собянина, в этом году запустят еще два центральных диаметра – МЦД-3 и МЦД-4. Они свяжут Зеленоград и Раменское, Железнодорожный и Апрелевку.

С запуском новых диаметров сеть МЦД охватит еще более 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, подчеркнул мэр. Он отметил, что количество пересадочный станций увеличится до 55.

“У жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино. Наземное метро работает по расписанию подземки – с 5:30 утра до 1:00 ночи.


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