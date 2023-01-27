Собянин: Пассажиры Московских центральных диаметров совершили около 200 миллионов бесплатных пересадок

Градоначальник напомнил, что оплата проезда по МЦД доступна по карте “Тройка” или по банковской карте. Для бесплатной пересадки нужно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции.

На МЦД действует единая билетная система. Благодаря выгодным тарифам москвичи экономят на поездках по центральным диаметрам до 50%, а жители области – около 75%.

Собянин уточнил, что с момента запуска МЦД москвичи и жители Подмосковья совершили около 195 миллионов бесплатных пересадок. Суммарно они сэкономили 8,4 миллиарда рублей – более двух тысяч на каждого пассажира.

По словам Собянина, в этом году запустят еще два центральных диаметра – МЦД-3 и МЦД-4. Они свяжут Зеленоград и Раменское, Железнодорожный и Апрелевку.

С запуском новых диаметров сеть МЦД охватит еще более 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, подчеркнул мэр. Он отметил, что количество пересадочный станций увеличится до 55.

“У жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино. Наземное метро работает по расписанию подземки – с 5:30 утра до 1:00 ночи.