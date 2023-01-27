“Ему помогли это сделать”: Новый поворот в подозрительной смерти Бориса Моисеева

В то время как знаменитый артист нашел свой последний приют на Троекуровском кладбище, в мире живых кипят нешуточные страсти – и все из-за наследства певца. Старший брат ныне покойного музыканта заявил, что собирается судиться за оставленное им имущество: по мнению Маркса Толкача, Бориса Моисеева обвели вокруг пальца и заставили переписать все на третьих лиц.

На днях в прессе появилась новость о том, что родственник музыканта летит в Россию прямиком из Канады, чтобы контролировать вопросы, связанные с наследством. Однако в разговоре с журналистами брат эту информацию не подтвердил. Маркс Толкач до сих пор находится за границей и занимается всеми делами с адвокатом дистанционно.

Но это не главное. В интервью родственник Бориса Моисеева озвучил новый поворот в подозрительной, как ему кажется, смерти звездного брата. Он все еще склонен думать, что музыкант умер не сам, несмотря на все заключения.

“Я считаю, что Борис ушел раньше положенного срока с этого света. Не исключено, что ему помогли это сделать.

Теперь помимо заседаний по поводу раздела имущества брат намерен через суд привлечь к ответственности “виновных” в уходе на тот свет. Вот только с оговоркой: если людей, приложивших руку к смерти Бориса Моисеева, найдут.