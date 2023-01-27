Ложечку за «Вагнера»

На фоне происходящего в Украине компании, которые связывают с Евгением Пригожиным, получают рекордные госконтракты.

С лета ряд СМИ и военных комментаторов самых разных политических взглядов — от журналистов The Moscow Times до Игоря Стрелкова — называют ЧВК «Вагнер» одним из наиболее боеспособных формирований, сражающихся в Украине. Новые законы, принятые в РФ, не позволяют нам говорить о военно-политической обстановке, но в социальных сетях и СМИ — много свидетельств того, что «Вагнер» и сейчас ведет наступление на отведенном организации участке на передовой.

Никаких жалоб на снабжение бойцы ЧВК никогда не высказывали, а предлагаемое организацией денежное вознаграждение за участие в боевых действиях превышает суммы, гарантированные государством.

Если мобилизованным обещают доход от 195 тысяч рублей в месяц, то в «Вагнере» — минимум 240 тысяч.

«У ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день есть все, что необходимо. Что касается квадрокоптеров, шлемов, раций, разгрузок, другой воинской амуниции и технических прибамбасов, я вам порекомендую помочь ополченцам и добровольцам или тем подразделениям, которые в этом нуждаются», — так в конце ноября комментировал изданию «Блокнот» обеспечение частной военной компании сам Евгений Пригожин.

В комментарии телеканалу «360» он в привычной для себя манере объяснял, откуда берутся деньги на содержание ЧВК:

«Основные затраты — это частные средства из тумбочки, из моей тумбочки».

А в ответе на запрос Republic* пошел еще дальше: «ЧВК «Вагнер» финансируется из денег, вырученных от продажи слез и страданий западных демократий».

Однако понятно, что «слезы» — лишь следствие получения живых денег, приносят которые преимущественно государственные контракты. И с ними у компаний, которые связывают с бизнесменом, в 2022 году все не просто в порядке — все лучше, чем было раньше.

Кормят на убой

Исторически основной бизнес Приго­жина — торговля едой. Заниматься этим он начал еще в 1990 году, создав сеть по продаже хот-догов. Затем стал управляющим супермаркетов «Контраст», а в 1996 году открыл свой первый элитный ресторан «Таможня», благополучно работающий и в наши дни. Но настоящий расцвет пришел к Пригожину уже в двухтысячные, когда он начал получать государственные контракты на поставку питания в школы, больницы и воинские части.

Только с 2011 по 2018 год компании, которые связывают с бизнесменом, получили 5393 госконтракта на сумму 209,23 млрд рублей. А после начала спецоперации дела пошли в гору как никогда.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Так, компания «АВК», на связь которой с пригожинского ООО «СП «Конкорд» указывали «Новая газета», РБК, Baza, «Коммерсантъ» и медицинское издание Vademecum, получила в 2022 году 116 госконтрактов на 4,1 млрд рублей.

Все ее заказчики — московские и подмосковные больницы. А еще семь госконтрактов на поставку еды в медучреждения получило ООО «ПродФутСервис». Сумма куда скромнее — 40,4 млн рублей.

«АВК» и «ПродФутСервис» являются учредителями Ассоциации предприятий социального питания, которая была создана в 2013 году и первым главой которой стал гендиректор пригожинского ООО «СП «Конкорд» Дмитрий Тихонов.

Здесь стоит отметить, что большинство компаний, которые СМИ относят к бизнес-империи Евгения Пригожина, формально ему не принадлежат. Но ими зачастую управляют связанные с Пригожиным люди, а номера телефонов и адреса некоторых организаций совпадают с телефонами и адресом принадлежащего непосредственно бизнесмену «Конкорда». Вот и от «ПродФутСервиса» Пригожин публично открещивался в прошлом году — из-за инцидента в подмосковном Красноармейске, где 127 учащихся школ заразились дизентерией. «ПродФутСервис» не является подразделением «Конкорда» и не находится под управлением или влиянием Евгения Пригожина», — заявляли тогда в пресс-службе бизнесмена. Правда, это заявление плохо коррелируется с тем фактом, что владельцем компании была Елена Ляшун, которая возглавляла ныне ликвидированное предприятие «Конкорд плюс», а также вместе с «АВК» была совладелицей «Московского творческого агентства» (сегодня также ликвидированного).

Скромные показатели «ПродФутСервиса» на госзакупках в 2022 году не должны вводить в заблуждение: они с лихвой покрываются показателями года прошлого — тогда компания выиграла госконтракты на 3,3 млрд рублей.

А «АВК» и вовсе набрала госзаказов на 9,7 млрд.

При этом большая часть закупок состоялась под конец года — с сентября по декабрь 2021-го, когда политическое напряжение между Россией и Украиной уже нарастало. «АВК» тогда получила 80 из 143 своих госзаказов, «ПродФутСервис» — 46 из 55.

Для сравнения, суммы, полученные компаниями в рамках госзаказа в 2020 году:

«АВК» — 1,8 млрд рублей,

«ПродФутСервис» — 953 млн.

В три и в пять раз меньше, чем в предшествующем спецоперации 2021-м.

Еще раз для наглядности:

в политически спокойный 2020-й компании на двоих получили 2,75 млрд рублей;

за первые восемь месяцев 2021-го — 3,2 млрд;

за последние четыре месяца 2021-го — 9,8 млрд;

ну и за 2022 год — 4,1 млрд.

С 2011 года Евгений Пригожин имеет доступ к первым лицам государства. В прямом смысле: он их кормил. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Но с Евгением Пригожиным связывают не только «АВК» и «ПродФутСервис». В Ассоциацию предприятий социального питания в один день — 10 июня 2019 года — вошли сразу три компании: ООО «Руссоцкапитал», ООО «Верона» и ООО «Вилмап». После этого с «Руссоцкапиталом» и «Вероной» произошли резкие метаморфозы: они полностью переключились с поставок питания больницам на поставки еды в образовательные учреждения. «Вилмап» же перешел на школы лишь в 2021 году.

Все три компании и до нынешнего года получали серьезные госзаказы.

Например, только «Руссоцкапитал»:

в 2019 году выиграл тендеры на 6,6 млрд рублей,

в 2020-м — на 10,8 млрд,

в 2021-м — на 11,3 млрд.

Но в 2022 году они превзошли сами себя:

«Руссоцкапитал» смог нарастить госзаказы с 11,3 млрд до 24,6 млрд рублей;

«Верона» — с 7,8 млрд в 2021 году до 18,8 млрд;

«Вилмап» — с 3,6 млрд до 7,3 млрд.

Констатируем: 50,7 млрд рублей с трех компаний. Но и это не все.

Многократно упоминавшаяся в статьях «Новой газеты» компания «Школьник-ЮЗ»

в 2022 году получила госконтракты на 10,4 млрд рублей,

в 2021-м — на 4,2 млрд, в 2,5 раза меньше.

«Комбинат дошкольного питания» набрал

в 2022 году госзаказов на 17 млрд рублей,

в 2021 году — 6,4 млрд, почти в три раза ниже.

Еще 1,2 млрд рублей принесло ООО «Социаль­ное питание «Центр», на связь которого с Пригожиным «Новая газета» указывала в своем data-расследовании в прошлом году. И совсем скромный вклад, 28 млн рублей, внесла компания «КДП-Кетеринг», выигравшая семь госконтрактов.

Таким образом, всего на поставках еды по госзаказу в 2022 году Евгений Пригожин, вероятно, заработал не менее 83,4 млрд рублей.

И здесь есть важный момент: с 2017 года Минобороны имеет право не раскрывать информацию о закупках ведомства и подведомственных предприятий. Сколько бизнесмен заработал на военных, с которыми официально сотрудничал до 2017 года, неизвестно.

Подрядчик Родины

Еда — не единственный бизнес группы компаний Пригожина.

В мае текущего года в Санкт-Петербурге представителей малоизвестной компании «Мегалайн» сняли с торгов за право аренды Конюшенного ведомства — комплекса зданий 1720–1723 годов постройки. Событие прошло бы незамеченным, если б не один аспект — компания, которая формально не принадлежит Евгению Пригожину, может быть с ним связана.

«Дочерняя компания «Мегалайн» АО «Альфа» подавала заявку на участие в торгах на Конюшенное ведомство и была абсолютно незаконно снята до начала торгов», — заявили в пресс-службе Пригожина. Сам бизнесмен разразился гневной отповедью губернатору Петербурга Александру Беглову, заявив, что в городе невозможно заниматься инвестиционной деятельностью, «не раздавая мешки взяток».

Год Нисанов

Конюшенное ведомство ушло структурам миллиардера Года Нисанова. Правда, приступить к реставрации старинного здания под магазины и общепит у новых арендаторов пока так и не получилось — оппоненты запустили процесс оспаривания решения конкурсной комиссии в судах.

«Мегалайн» — одна из немногих непродовольственных компаний из орбиты Пригожина, которая получает госконтракты. Причем если в 2019 и 2020 годах в исполнении госзаказов она не участвовала, то со второй половины 2021-го — включилась всерьез. Так, в январе прошлого года фирма завершила работы по корректировке проектной документации для реконструкции Дома правительства РФ и получила за это 341 млн рублей, а в июле — закончила разработку документов для детского медицинского центра Управления делами президента — этот контракт оценивался в 195,9 млн рублей.

Прямо сейчас «Мегалайн» исполняет госзаказы на 203,4 млн рублей.

Общая сумма госконтрактов компании — 740,3 млн.

Зарубежные гастроли

Однако не стоит забывать, что и сама ЧВК «Вагнер» способна не только расходовать деньги, но и зарабатывать их.

Так, в 2017 году стало известно, что бойцы ЧВК будут охранять месторождения нефти и газа в Сирии. За это, по информации «Фонтанки», структуры ее хозяина должны были получить 25% от продаж сирийских углеводородов. Позже эту информацию подтвердили источники РБК, BFM и The Bell*.

В разговоре с BFM независимый эксперт нефтяного рынка Дмитрий Лютягин оценил возможный годовой доход ЧВК «Вагнер» по сирийскому контракту в 2 млрд долларов. Правда, для получения этих денег необходимо было вернуть под контроль сирийского правительства все месторождения нефти и газа. И вот этого сделать не удалось — часть сирийских углеводородов, в том числе крупнейшее месторождение Аль-Омар, дающее до четверти нефти страны, контролируют военнослужащие США.

В 2020 году «Новая газета» оценивала прибыль компаний Пригожина от участия в сирийской операции в 20 млн долларов в месяц.

С того момента положение дел в республике существенно не изменилось.

Помимо Сирии есть интересы и в ряде африканских государств.

«ЧВК «Вагнер» на протяжении достаточно длительного периода времени присутствует на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР), Судана, Демократической Республики Конго — в основном занимаясь обучением местных военных, а также разведкой и разработкой золотых приисков и месторождений драгоценных металлов. Помимо этого, Пригожин и люди, связанные с ним, оказывают всяческую поддержку действующим властям, обеспечивая кадрами и финансируя провластные мероприятия», — говорит аналитик Transparency International Елизавета Цыбулина.

«Вагнер Центр» в Петербурге — офисное пространство от Евгения Пригожина. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Достаточных сведений о работе вагнеровцев в Конго корреспонденту «Новой» найти не удалось. А вот свое присутствие в ЦАР частная военная компания сегодня не скрывает, публикуя отчеты о работе в республике. По информации The Bell и RTVI,

в Центральноафриканской Республике и Судане связанные с Пригожиным компании Lobaye Invest и «М Инвест» занимаются добычей золота и алмазов.

Получить достоверные данные о доходе Lobaye Invest «Новой газете» не удалось, а «М Инвест», если верить официальному отчету компании, является предприятием убыточным — в 2021 году (последний доступный отчетный период) она ушла в минус на 11 млн рублей.

Итого

Только на гражданских госзаказах в РФ компании, связанные с Евгением Пригожиным, в 2022 году получили 83,4 млрд рублей. Это в 1,7 раз больше, чем в 2021-м (48,2 млрд), и в два раза больше, чем в 2020-м (40,4 млрд).

На эту сумму, согласно подсчетам «Новой», можно качественно экипировать 414 500 бойцов. А если закупаться оптом, то и больше.

Или на них можно купить минимум 525 000 автоматов Калашникова, или 236 танков «Армата», или даже 5 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.

Также в структуре доходов ЧВК стоит учитывать деньги, поступающие из-за рубежа, — как минимум $20 млн в месяц от продажи сирийских углеводородов ($240 млн в год).

По словам официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, США оценивают расходы на содержание ЧВК «Вагнер» в $100 млн в месяц. Это по нынешнему курсу — 82,1 млрд рублей в год.

Один российский госзаказ оплатит.

Иван Жилин

P.S.

К слову, 83,4 млрд рублей, заработанных бизнес-империей Евгения Пригожина на госзаказах, — это больше, чем годовые бюджеты в 40 российских регионах.

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

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