Если бег не по душе: 5 альтернативных кардиотренировок, которые помогут сохранить молодость сердца

Физическая активность очень важна для здоровья сердца, но многие из нас пренебрегают этим с возрастом. Кажется, что тренировки будут занимать слишком много сил и времени, однако это совсем не так. Есть 5 эффективных упражнений кардио, которые не только простые, но и очень приятные. Они помогут сохранить молодость сердца до глубокой старости.

Аквааэробика

Аквааэробика — отличная альтернатива бегу, которая обеспечивает кардиотренировку всего тела с гораздо меньшей нагрузкой на суставы. Как правило, ею занимаются в группах. Но вы можете также делать упражнения в воде сами или просто плавать в свое удовольствие.

Если вы не против ходить в бассейн, но боитесь из-за болей в суставах — отбросьте свой страх. Обычное плавание или занятия аквааэробикой — отличный выбор. Упражнения в воде дают малую нагрузку на суставы, при этом сердечная мышца активно работает. Вы укрепите сердце, получая удовольствие от контакта с водой, не особо напрягаясь при этом.

Берпи

Берпи — это взрывное упражнение для всего тела, которое само по себе может составить целую тренировку. Выполните от 10 до 15 берпи, затем отдохните 15 секунд и повторите от трех до пяти циклов. Сделайте минутный перерыв и выполните до трех повторений. Если чувствуете, что это слишком для вас, можете сделать меньше.

Чтобы выполнить берпи, встаньте сначала, расставив ноги на ширине плеч. Быстро опуститесь на корточки, отведите ноги назад и опуститесь в планку. Немедленно вскочите и высоко подпрыгните, вытянув руки над головой. Приземлившись, снова опуститесь на корточки и повторите все сначала.

Прыжки со скакалкой

Прыжки через скакалку не только для детей. На самом деле, это отличная комбинированная тренировка нижней и верхней частей тела, особенно если вы используете утяжеленную модель. Вы можете выполнять прыжки на двух ногах, чередуя их различные вариации.

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Прыгайте в течение трех-пяти минут на скакалке, отдыхайте в течение одной минуты и повторяйте три-пять раундов для полной тренировки. Необязательно подпрыгивать высоко, главное делать это ритмично, не останавливаясь. Вы вскоре почувствуете, что одышка от нагрузок становится меньше, организм привыкает к ним.

Гребной тренажер

Если хотите укрепить свое сердце чем-то, кроме бега, выберите гребной тренажер. Это отличная альтернатива ему, если вы предпочитаете завершать тренировку в помещении в тренажерном зале. Такой кардиотренажер — замечательный способ сделать это.

Работайте над выполнением 30 минут гребли в умеренном темпе. Вы также можете выполнять интервальные тренировки, используя периоды работы и отдыха 30:30. Делайте до пяти раундов по пять циклов в каждом. Лучше, чтобы поначалу рядом с вами был инструктор. Он покажет, как правильно распределять нагрузку и какие делать движения для получения максимального эффекта.

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Махи с гирями

Махи с легким и умеренным весом — отличный способ совместить кардио с упражнениями на силу и подвижность. Махи с гирями имеют много преимуществ, включая укрепление силы кора и нижней части спины, ягодичных мышц и подколенного сухожилия. Они также обеспечивают лучшую подвижность бедер.

Чтобы выполнить их, начните с положения гири немного впереди себя. Возьмитесь за нее обеими руками и переместите ее, наклоняясь, назад, между ног. Когда ваше туловище приблизится к полу, двигайте бедрами и коленями, чтобы повернуть гирю вперед. Когда ваши руки примут горизонтальное по отношению к полу положение, отведите гирю назад и переходите к следующему повторению.

Каждое из этих упражнений поможет продлить молодость сердца. Выберите ту кардиотренировку, которая вам больше по душе, и выполняйте ее регулярно. Тогда эффект от упражнений будет выше, а вы сможете не только укрепить сердце, но и держать мышцы в тонусе.