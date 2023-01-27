Разговор о чистоте: что означает “дать коже дышать” и как это лучше сделать

Холодная погода может плохо сказаться на состоянии кожи, сделав ее сухой, шелушащейся, потрескавшейся и даже воспаленной. Кроме того, для решения подобных проблем некоторые применяют лосьоны и солнцезащитные кремы, которые могут закупоривать поры. Вот почему важно учитывать потребность кожи в дыхании, особенно зимой. Ежедневные средства по уходу за кожей и косметика не должны вызывать особых проблем при индивидуальном подборе. Тем не менее время от времени позволять коже дышать абсолютно полезно.

Что значит “позволить коже дышать”

Для начала давайте проясним, что кожа на самом деле не дышит. Ее питание обеспечивается переносимым через кровь кислородом. Когда кто-то говорит, что хочет дать своим порам отдохнуть от применения косметических средств, они часто имеют в виду, что их кожа должна дышать. Конечно, если этого не делать, вряд ли можно получить серьезные последствия. Но все же могут развиться усугубляющие проблемы с кожей, такие как акне, жирность, сухость и даже появление морщин.

Почему важно, чтобы кожа дышала

Позволив коже дышать, можно получить достаточно преимуществ. Когда поры менее забиты, они могут лучше впитывать средства по уходу, что приводит к хорошим результатам. Также кожа получает возможность вернуться к своему естественному уровню pH, а это решает проблемы с сухостью или жирностью. А еще кожа получает шанс оправиться от любого раздражения, которое может быть вызвано косметическими средствами. Так какие же есть способы, которые позволят коже дышать?

Увлажнение

Поддержание надлежащей гидратации имеет решающее значение для здоровья кожи. Можно увлажнять ее с помощью специальных средств вроде крема или просто пить больше воды. Увлажнение позволяет коже лучше дышать, потому что вода увеличивает количество кислорода, поступающего в организм.

Не пользуйтесь косметикой

Выделите день в неделю, в который не будете наносить на кожу никаких средств. В результате она сможет дышать и получит необходимый перерыв от косметики, закупоривающей поры. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей или склонной к высыпаниям, потому что накопление масел и химических веществ из средств по уходу может привести к появлению пятен или прыщей.

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Очищение и отшелушивание

Очищение является наиболее важным ежедневным действием. Долгосрочное здоровье, упругость и текстура кожи определяются тем, насколько хорошо человек о ней заботится. Это означает, что удаление макияжа и других косметических средств, которые используются ежедневно, имеет решающее значение. Обязательно тщательно очищайте кожу перед сном и каждое утро после пробуждения.

Хотя очищение и жизненно важно, но все же не решает все проблемы. Для достижения лучшего результата также необходимо отшелушивание. Оно должно стать такой же привычкой, как и очищение. Отшелушивание необходимо проводить не реже одного раза в неделю. Удаление мертвых клеток кожи поможет вернуть коже молодость.