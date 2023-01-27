Не имеет нужного боевого опыта: Картаполов назвал неуместными высказывания Соболева о «вагнеровцах» в Сирии

Оценки антитеррористической кампании ЧВК «Вагнер» в Сирии со стороны депутата КПРФ Виктора Соболева неуместны. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.

Так он прокомментировал слова парламентария, который подверг сомнению решающий вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в сирийских событиях. Соболев заявил, что в борьбе с террористами в САР принимали участия многие формирования.

По словам Картаполов, народный избранник уже давно отставной офицер вооруженных сил и его оценка эффективности кого-либо не объективна.

«Во-первых, он не принимал личного участия в сирийских событиях ни коим образом. Поэтому оценивать кого-то из тех, кто там выполнял задачи, на мой взгляд, ему не очень корректно. Во-вторых, он не знает, какие задачи выполняли те или иные формирования. И вообще какие формирования выполняли там задачи. Может, слышал про какие-то. Поэтому давать оценки, кто лучше, кто хуже, кто больше, кто меньше, тоже ему не совсем уместно», — заявил он.

Эксперт отметил, что Соболев может давать оценки, но высказывать их лучше исключительно при наличии личного опыта.

«У меня этот опыт есть. И я свои высказывания формулирую исходя из этого военного опыта. Что касается ЧВК “Вагнер” — это абсолютная мощная управляемая структура, которая всегда выполняет те задачи, которые перед ней ставятся», – добавил он.

Картаполов убежден, что у Соболева не получится приписать другим подразделениям заслуги ЧВК «Вагнер» в борьбе с террористами «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Сирии.