Мнение: Черно-белый кот
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Позвонили из НСН. Спросили, видел ли я январский номер журнала «Татарстан».
– Нет, не видел – говорю.
– А что можете сказать про обложку журнала? – спрашивают и описывают, что там на обложке. Мол, нет ли в обложке провокации сепаратизма?
Пока рассказывали, погуглил и нашел эту обложку.
И не увидел в обложке ничего крамольного.
Так и сказал: «Каждый видит то, что хочет увидеть. Журнал должен привлекать внимание, такая обложка, безусловно, его привлечет. Не надо искать черную кошку в черной комнате. В Татарстане нет сепаратистских настроений. Их и не было никогда. Татарстан — многонациональная, очень толерантная республика, плечом к плечу там живут сотни народов».
И добавил про журнал «Татарстан»: «Это единственный общественно-политический журнал, который сохранился еще с советских времен и хоть что-то пытается делать. Давайте не будем искать крамолу везде» (отсюда).
Удивляет, что меня назвали политологом. Хотя я никогда не был политологом и не собираюсь переквалифицироваться в политологи….
К слову, говоря, что в Татарстане «плечом к плечу там живут сотни народов», добавил, что от произвола чиновников, от правовой вакханалии и беспредела люди страдают независимо от национальности…. Но это в публикацию не попало.
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Источник: Ирек Муртазин
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