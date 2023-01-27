 

Мнение: Черно-белый кот

27.01.2023, 17:00, Разное
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Позвонили из НСН. Спросили, видел ли я январский номер журнала «Татарстан».

– Нет, не видел – говорю.

– А что можете сказать про обложку журнала? – спрашивают и описывают, что там на обложке. Мол, нет ли в обложке провокации сепаратизма?

Пока рассказывали, погуглил и нашел  эту обложку.

И не увидел в обложке ничего крамольного.

Так и сказал: «Каждый видит то, что хочет увидеть. Журнал должен привлекать внимание, такая обложка, безусловно, его привлечет. Не надо искать черную кошку в черной комнате. В Татарстане нет сепаратистских настроений. Их и не было никогда. Татарстан — многонациональная, очень толерантная республика, плечом к плечу там живут сотни народов».

И добавил про журнал «Татарстан»: «Это единственный общественно-политический журнал, который сохранился еще с советских времен и хоть что-то пытается делать. Давайте не будем искать крамолу везде» (отсюда).

Удивляет, что меня назвали политологом. Хотя я никогда не был политологом и не собираюсь переквалифицироваться в политологи….

К слову, говоря, что в Татарстане  «плечом к плечу там живут сотни народов»,  добавил, что от произвола чиновников,  от правовой вакханалии и беспредела люди страдают независимо от национальности…. Но это в публикацию не попало.

Источник: Ирек Муртазин


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