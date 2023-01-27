Мнение: Российская газовая турбина большой мощности, водородные технологии и конец эпохи долгостроев

1. В отечественной энергетике на днях праздновали настоящую революцию, в хорошем смысле слова. Цитирую комментарий проекта «Сделано у нас» (ссылка):



Сегодня произошло действительно грандиозное событие – в России была произведена первая в истории (как России, так и СССР) газовая турбина большой мощности. Это то, к чему Россия шла долго и упорно, потому как это вопрос стратегический. Ведь строительство тепловых электростанций работающих на природном газе – важное направление развития нашей энергетики, и получается в этой области наша страна практически полностью зависела от импорта. И наконец эта зависимость преодолена.

Кстати, даю прогноз, про это особо не будут упоминать в СМИ и блогосфере. Вот когда была неподтвержденная “новость” про покупку турбин у Ирана, вот тогда да, это интересно, есть что обсудить, ведь так приятно еще раз посмаковать какая наша страна отсталая, как она пошла “на поклон” к Ирану, поговорить на тему как чиновники импортозамещение провалили…

2. Россия развивает технологии работы с водородом (ссылка):

Компания «Поликом» разработала и наладила производство бесщелочных электролизёров. Для разделения воды на водород и кислород используется специальная высокотехнологичная мембрана, которая пропускает только протоны (Proton Exchange Membrane). <…>

Преимущество новой электролизной установки — безопасность и чистота. Она производит водород чистотой 99,999%.

Новейшая отечественная установка впервые установлена на Кольской АЭС. Здесь она уже произвела первый водород, который необходим для охлаждения турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию на атомной станции.

3. Проблема долгостроев в России начала решаться хорошими темпами (ссылка):



По итогам 2022 года количество долгостроев в России сократилось в два раза. О том, что в стране стало значительно меньше проблемных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он заявил, что благодаря совместной работе Фонда развития территорий и регионов число долгостроев удалось сократить на 1,3 тысячи. На данный момент количество таких проектов в России составляет 1,2 тысячи. Наилучшую динамику зафиксировали в Московской области, где из реестра долгостроев исключили 365 домов. Второе место заняла Ленинградская область, а третье — Краснодарский край.

Вице-премьер добавил, что права дольщиков проблемных объектов уже защищены федеральными или региональными механизмами. Пострадавшие смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенную компенсацию.