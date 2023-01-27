 

Мнение: Российская газовая турбина большой мощности, водородные технологии и конец эпохи долгостроев

27.01.2023, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. В отечественной энергетике на днях праздновали настоящую революцию, в хорошем смысле слова. Цитирую комментарий проекта «Сделано у нас» (ссылка):
 
Сегодня произошло действительно грандиозное событие – в России была произведена первая в истории (как России, так и СССР) газовая турбина большой мощности. Это то, к чему Россия шла долго и упорно, потому как это вопрос стратегический. Ведь строительство тепловых электростанций работающих на природном газе – важное направление развития нашей энергетики, и получается в этой области наша страна практически полностью зависела от импорта. И наконец эта зависимость преодолена.

Кстати, даю прогноз, про это особо не будут упоминать в СМИ и блогосфере. Вот когда была неподтвержденная “новость” про покупку турбин у Ирана, вот тогда да, это интересно, есть что обсудить, ведь так приятно еще раз посмаковать какая наша страна отсталая, как она пошла “на поклон” к Ирану, поговорить на тему как чиновники импортозамещение провалили…

2. Россия развивает технологии работы с водородом (ссылка):

Компания «Поликом» разработала и наладила производство бесщелочных электролизёров. Для разделения воды на водород и кислород используется специальная высокотехнологичная мембрана, которая пропускает только протоны (Proton Exchange Membrane). <…>

Преимущество новой электролизной установки — безопасность и чистота. Она производит водород чистотой 99,999%.

Новейшая отечественная установка впервые установлена на Кольской АЭС. Здесь она уже произвела первый водород, который необходим для охлаждения турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию на атомной станции.

3. Проблема долгостроев в России начала решаться хорошими темпами (ссылка):
 
По итогам 2022 года количество долгостроев в России сократилось в два раза. О том, что в стране стало значительно меньше проблемных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он заявил, что благодаря совместной работе Фонда развития территорий и регионов число долгостроев удалось сократить на 1,3 тысячи. На данный момент количество таких проектов в России составляет 1,2 тысячи. Наилучшую динамику зафиксировали в Московской области, где из реестра долгостроев исключили 365 домов. Второе место заняла Ленинградская область, а третье — Краснодарский край.

Вице-премьер добавил, что права дольщиков проблемных объектов уже защищены федеральными или региональными механизмами. Пострадавшие смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенную компенсацию.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.22 / Европейцы устали, и поддержка Украины близка к «критической точке»

27.02.22 / Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение “Мрии”

12.10.22 / Le Monde – Лондон считает нынешнее развитие китайских технологий поворотной точкой

01.10.20 / Как появились «летающие тарелки» (происшествие в Каскадных горах, США)

09.11.22 / Посвященный обороне Москвы интерактивный музей на Красной площади посетили более 200 тысяч человек

23.01.22 / Девушка отрастила волосы и рассказала, как и сколько зарабатывает на странных предпочтениях фетишистов

06.10.22 / На связанных с известными путешественниками улицах Москвы появились QR-коды

24.09.20 / Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: первые фото малыша

12.02.22 / Сборная России завоевала золото

25.05.21 / Успех в сохранении приводит к новым вызовам для находящихся под угрозой исчезновения горных горилл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика