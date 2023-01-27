Скандалы: Он ничего не знает о борьбе с террористами в Сирии: Картаполов предложил рассказать депутату Соболеву о заслугах ЧВК «Вагнер»

Заявления депутата Госдумы РФ Виктора Соболева о том, что добровольцы ЧВК «Вагнер» якобы не играли значительной роли в Сирии, не имеют под собой никаких оснований

Так считает председатель думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Он напомнил, что Соболев не принимал участия в сирийской кампании РФ против террористов «Исламского государства»* (ИГ*, запрещено в РФ) и потому не может оценивать вклад тех или иных подразделений.

Депутат Соболев ранее поставил под сомнение решающий вклад ЧВК «Вагнер» в победу над террористами. По его словам, в сирийской войне принимало участие большое количество различных подразделений, и нет оснований утверждать, что именно русские добровольцы сыграли важную роль в борьбе с ИГ*.

Картаполов напомнил, что генерал-лейтенант Соболев давно уже в отставке и не принимал никакого участия в сирийской кампании.

«Во-первых, он не принимал личного участия в сирийских событиях ни коим образом. Поэтому оценивать кого-то из тех, кто там выполнял задачи, на мой взгляд, ему не очень корректно. Во-вторых, он не знает, какие задачи выполняли те или иные формирования. И вообще какие формирования выполняли там задачи. Может, слышал про какие-то. Поэтому давать оценки, кто лучше, кто хуже, кто больше, кто меньше, тоже ему не совсем уместно», — указал Картаполов.

В отличие от Соболева, генерал-полковник Картаполов непосредственно командовал российской группировкой Сирии, и прекрасно знает, кто и чем там занимался.

«Что касается ЧВК «Вагнер» — это абсолютная мощная управляемая структура, которая всегда выполняет те задачи, которые перед ней ставятся, — подчеркнул Картаполов. — (А Соболев) судить о сирийских событиях может только по периодической печати. Если что-то ему непонятно, может прийти ко мне и я ему расскажу поподробнее».

* ИГ, ИГИЛ, Исламское Государство — запрещенная на территории РФ террористическая организация

Кирилл Куликов