AirPods Max были представлены дизайнером в стиле Crocs

Салехе Бембери, дизайнер и модельер, представил наушники AirPods Max в виде сабо Crocs. Об этом рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

Бембери разработал специальные накладки из пластика. Они напоминают модель “Crocs Crocs pollex” в расцветке “крокодил”. Накладки крепятся к корпусам наушников и имеют необходимые отверстия для кнопок, микрофонов и колесиков. Это позволяет пользователю свободно пользоваться устройством. Накладки не влияют на качество звука и лишь придают гаджету другой вид.

Накладки Салехе Бембери, созданные с помощью 3D-принтера, не будут продаваться в розничных магазинах. Вместо этого один экземпляр будет служить образцом произведения искусства.