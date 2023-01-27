 

AirPods Max были представлены дизайнером в стиле Crocs

27.01.2023, 16:28, Разное
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Салехе Бембери, дизайнер и модельер, представил наушники AirPods Max в виде сабо Crocs. Об этом рассказал портал Hi-Tech Mail.Ru.

Бембери разработал специальные накладки из пластика. Они напоминают модель “Crocs Crocs pollex” в расцветке “крокодил”. Накладки крепятся к корпусам наушников и имеют необходимые отверстия для кнопок, микрофонов и колесиков. Это позволяет пользователю свободно пользоваться устройством. Накладки не влияют на качество звука и лишь придают гаджету другой вид.

Накладки Салехе Бембери, созданные с помощью 3D-принтера, не будут продаваться в розничных магазинах. Вместо этого один экземпляр будет служить образцом произведения искусства.


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