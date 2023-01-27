Правительство увеличивает лимит экспорта минеральных удобрений

Правительство РФ увеличило экспортную квоту на минеральные удобрения почти на 0,5 миллиона тонн, говорится в пресс-релизе ведомства. Это действует до 31 мая 2023 года. Общий объем составит более 12 миллионов тонн.

Действующая экспортная квота российских минеральных удобрений будет увеличена почти на полмиллиона тонн. В сообщении говорится, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Данное постановление будет действовать до 31 мая 2023 года. Оно предусматривает увеличение квот на экспорт нитрата аммония на 375 000 тонн, а также 102 000 тонн на экспорт сульфоаммофоса. Если потребности местного рынка будут полностью удовлетворены, то производители удобрений смогут экспортировать невостребованные остатки.

Общий объем экспортной квоты составит более 12 миллионов тонн. Согласно заявлению, на Министерство промышленности и торговли возложена ответственность за распределение объемов между экспортерами.