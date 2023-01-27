 

Захарова: Шольц отказался от суверенитета ФРГ поставками танков Leopard на Украину

27.01.2023, 16:20, Новости дня
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от суверенитета Германии, приняв решение поставить танки Leopard на Украину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, день принятия решения о поставках танков Leopard исторический, потому что окончательно засвидетельствовал абсолютную утрату Германией своего суверенитета, а Шольц навсегда «расписался в отказе от самостоятельной немецкой внешней политики и от всего того, что выстраивали его предшественники десятилетиями после Второй мировой войны, передает ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что немецкие танки «Леопард 2» очень эффективны, но конфликт в Украине не закончится в скором времени.

Напомним, канцлер Германии согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. К настоящему моменту танки в ВСУ готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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