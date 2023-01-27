Захарова: Шольц отказался от суверенитета ФРГ поставками танков Leopard на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от суверенитета Германии, приняв решение поставить танки Leopard на Украину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, день принятия решения о поставках танков Leopard исторический, потому что окончательно засвидетельствовал абсолютную утрату Германией своего суверенитета, а Шольц навсегда «расписался в отказе от самостоятельной немецкой внешней политики и от всего того, что выстраивали его предшественники десятилетиями после Второй мировой войны, передает ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что немецкие танки «Леопард 2» очень эффективны, но конфликт в Украине не закончится в скором времени.

Напомним, канцлер Германии согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. К настоящему моменту танки в ВСУ готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.

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