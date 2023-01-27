Кирби заявил, что США нечего сказать о содержании будущих пакетов помощи Украине

США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу военной поддержки, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Зеленский говорил ранее о желании получить истребители. «У меня нет никаких данных, не могу ничего сказать определенного о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их нуждах и сделаем все возможное, чтобы их удовлетворить», – сказал Кирби телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не собираются исключать возможности поставок Украине каких-либо вооружений, а передача Киеву истребителей F-16 потребует подготовки и обучения по обращению с новой системой.

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