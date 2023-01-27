Спикер МИД Захарова обвинила генсека НАТО Столтенберга во лжи о непричастности альянса к конфликту на Украине
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Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о непричастности альянса к конфликту в Украине являются ложью, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.
По словам представителя ведомства, заявления Столтенберга являются преступным лицемерием и уходом от неудобной темы. Кроме того, Захарова указала на то, что подобные заявления исходят от западных представителей с начала спецоперации, однако их действия говорят об обратном, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине. В частности, на высоком уровне в ООН раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки, охарактеризовав это как противоречащие Уставу ООН действия.
Напомним, ФРГ и США объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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