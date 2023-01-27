 

Правильное решение – Личное мнение

27.01.2023, 16:10, Разное
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Певец про Скрипку и Лису Саруханов тайно женился в седьмой раз.

«Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный – не играет никакой роли. Самое главное, чтобы брак был прочным. Я так к этому отношусь», — расставил приоритеты 66-летний исполнитель.


Фото: Соцсети

Избранница, само собой, чуть моложе. Ну, как — чуть? В общем, помоложе будет.

«Сегодня у нас маленькая дата. Ровно месяц с того момента, когда ты стал моим мужем. Люблю тебя безмерно, мой Игорь», — написала новая жена новому мужу во Вконтакте.

Люблю, когда у людей всё хорошо.

Но тут Комсомолка сообщает, как за месяц до этого брака Саруханов рассказал, что написал завещание, согласно которому всё его имущество достанется детям от предыдущего брака.

Что сказать тут? Молодец Игорь! Новая жена и без тебя очень успешна, а дети — твои. И ты должен их обеспечить, несмотря на новые отношения.

Да и новая жена тебя безусловно поддержит в этом. Она тебя любит ведь искренне, а не за какое-то там наследство.

В общем, взрослое и ответственное решение. Редко кого хвалю, но тут — не могу удержаться.

Поддерживаете Игоря?

Источник: Лена Миро


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