 

Блейк Лайвли кардинально сменила имидж и перекрасилась в брюнетку

27.01.2023, 16:05, Разное
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Американская актриса Блейк Лайвли, которая сейчас ждет четвертого ребенка, решила сменить имидж. Звезда “Сплетницы” перекрасилась в брюнетку. Фотографиями с обновленным цветом волос Лайвли поделилась на своей странице в социальных сетях. 

Блейк Лайвли опубликовала новый снимок вскоре после появления информации о том, что она сыграет главную роль в фильме, который будет снят по книге “It ends with us” (“Все закончится на нас”) Гувера Колина. Фанаты предположили, что актрисе пришлось перекраситься для работы в новой ленте. 

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вновь станут родителями. Пока поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении в семье, актриса продолжает подогревать интерес свежими фотографиями. На снимке, недавно опубликованном в социальных сетях, Блейк продемонстрировала необычный образ.

Отметим, что Блейк и Райан открыто рассказывают о своей семейной жизни. Например, недавно звезда показывала, как выглядит во время четвертой беременности, а позже и Райан делился в интервью своими соображениями по поводу отцовства и заявил журналистам, что хочет, чтобы в их семье родилась очередная девочка. 


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