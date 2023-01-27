Блейк Лайвли кардинально сменила имидж и перекрасилась в брюнетку

Американская актриса Блейк Лайвли, которая сейчас ждет четвертого ребенка, решила сменить имидж. Звезда “Сплетницы” перекрасилась в брюнетку. Фотографиями с обновленным цветом волос Лайвли поделилась на своей странице в социальных сетях.

Блейк Лайвли опубликовала новый снимок вскоре после появления информации о том, что она сыграет главную роль в фильме, который будет снят по книге “It ends with us” (“Все закончится на нас”) Гувера Колина. Фанаты предположили, что актрисе пришлось перекраситься для работы в новой ленте.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вновь станут родителями. Пока поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении в семье, актриса продолжает подогревать интерес свежими фотографиями. На снимке, недавно опубликованном в социальных сетях, Блейк продемонстрировала необычный образ.

Отметим, что Блейк и Райан открыто рассказывают о своей семейной жизни. Например, недавно звезда показывала, как выглядит во время четвертой беременности, а позже и Райан делился в интервью своими соображениями по поводу отцовства и заявил журналистам, что хочет, чтобы в их семье родилась очередная девочка.