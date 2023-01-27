Хейли Бибер, Кейт Бок, Имаан Хаммам и другие селебрити на приеме Tiffany & Co в Торонто

Накануне в ресторане Vela в престижном районе Торонто, Канада, состоялся эксклюзивный прием Tiffany & Co, приуроченный к запуску новой коллекции украшений Tiffany Lock. Свежая линейка расширена и дополнена кольцами, серьгами и подвесками из розового золота. Праздничный ужин посетили блогеры, инфлюенсеры и звезды мирового шоу-бизнеса: супермодель Хейли Бибер, которая недавно сменила имидж и сделала стрижку боб, а также ее коллеги по модному бизнесу Кейт Бок, Имаан Хаммам и Рейгн Джадж, а также канадский актер китайского происхождения Симу Лю и многие другие. Разумеется, свои вечерние образы знаменитости дополнили ювелирными украшениями Tiffany & Co.

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