Куда сходить в Москве: афиша с 28 января по 5 февраля

СЕРИАЛ

“Раневская”

Фаина Раневская запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах “Подкидыш”, “Золушка”, “Весна”, разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал “Раневская”, который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины. В главной роли – Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. Также в сериале приняли участие Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский.

С 8 февраля, онлайн-кинотеатр KION.

ШОУ

“Конфетка”

Шоу “Конфетка” соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звездные исполнители превратят любую песню в настоящую “конфетку”. Ведущими шоу станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Участниками программы станут музыканты-любители, которые мечтают о большой сцене, но пока известны только в узких интернет-кругах. Авторы шоу помогут им до неузнаваемости преобразить их творения. Каждая композиция получит новое дыхание благодаря звездам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии. В каждом выпуске будут принимать участие пять самородков и пять звёзд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз.

С 28 января на канале ТНТ.

ВЫСТАВКА

“ДК СССР”

Выставка приурочена к 100-летию со дня образования СССР. Это один из крупнейших выставочных проектов года. Тринадцать тематических разделов выставки представляют восемь видов искусства советского периода: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию. На выставке будут представлены работы: Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Павла Филонова, Надежды Ходасевич-Леже, Евгения Халдея, Гелия Коржева из Русского музея, Таира Салахова, Эрика Булатова, Франциско Инфанте-Арана из Третьяковской галереи и др. Более 700 предметовпредставят советское искусство и раскроют идею Домов культуры, появившихся именно в СССР.

Со 2 февраля, “Манеж”.

“Уникальная Россия”

III Художественно-промышленная выставка-форум “Уникальная Россия” приурочена к 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки, которая проходила в Москве в марте 1923 года. Гостей сегодня ждут более 20 выставок и арт-проектов. 10 тысяч квадратных метров, 85 регионов России 10 стран зарубежья, более 1200 участников, 50 тысяч посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды, более 50 выступлений творческих коллективов России. Гостей ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.: Ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусcтво – это нельзя пропустить!

До 5 февраля, Гостиный двор.

ФЕСТИВАЛЬ

IV Зимний международный фестиваль искусств в Москве

В 2023 году фестиваль пройдет уже в четвертый раз и охватит сразу 14 концертных вечеров и 7 крупнейших театральных и концертных площадок города, а разнообразная программа IV Зимнего международного фестиваля искусств объединит как концертные, так и театральные вечера, участниками которых станут ведущие российские и зарубежные артисты. Целый месяц концерты и спектакли фестиваля будут проходить в самых престижных и любимых московскими слушателями залах: Концертном зале им. Чайковского, Большом зале Московской консерватории, Малом Театре, БашметЦентре, и сразу в трех новых для фестиваля площадках Москвы – МХТ им. А.П. Чехова, ГЭС-2 и Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. Среди участников IV Фестиваля – сам маэстро Юрий Башмет и три его коллектива: лауреат премии “Грэмми”, камерный ансамбль “Солисты Москвы”, Государственный симфонический оркестр “Новая Россия” и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

До 11 февраля.

КОНЦЕРТ

“Черный январь. Прощеное воскресенье”

Эта рок-оратория посвящена деятельности подпольной антифашистской организации “Молодая гвардия”, которая была образована школьниками в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году исполняется 80 лет с момента казни участников “Молодой гвардии”: в январе 1943-го года фашисты сбросили тела 71-го человека в шурф шахты No5 в городе Краснодон, расположенном на территории сегодняшней ЛНР. Своё отношение к событиям рокового для молодогвардейцев января в музыкальном произведении выразили композитор, народный артист ЛНР Юрий Дерский и поэт, заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев.Всем зрителям, посетившим показы рок-оратории, подарят уникальное новое издание романа Александра Фадеева “Молодая гвардия”.

28 и 29 января, концертный зал “Москва”.

ДЕТЯМ

“Царевна Ясносвета”

Зрителей ждет поучительный сюжет с царями, царевичами, царевнами, загадочными волшебниками, превращениями, чудесами и морализующим финалом. В основе сказки русские народные литературные традиции и фабулы, мастерски воплощённые в стихах талантливым поэтом Николаем Некрасовым. В качестве музыкального сопровождения прозвучат произведения для струнного квартета Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Александра Глазунова, Антонина Дворжака, Эрвина Шульхоффа.

29 января, музей-усадьба “Кусково”.

АКЦИЯ

Памяти Бродского

Новый театр под руководством Эдуарда Боякова посвящает памяти Бродского поэтическую ночь. После спектакля артисты соберутся в Театральном зале для того, чтобы прочитать свои любимые стихи, принадлежащие перу Бродского, спеть романсы, написанные на тексты поэта, вспомнить его биографию. Участвуют: Эдуард Бояков, Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Кирилл Клименко, Лев Павлов, Виталий Бобков, Никита Лукин, Артур Ахикян, Софья Бородицкая, Эдуард Йоонас, Татьяна Козлова и другие.

28 января, Новый театр.

СКОРО

Театральный завтрак

Четверть всех театров России приходится

на Москву:

драматические, музыкальные,

детские, кукольные…

Более 300 театральных коллективов.

Для того, чтобы ориентироваться в этом

океане прекрасного нужен

знающий проводник. Театральное PR–агентство “Три

сестры” подходит для этой роли прекрасно! В живой дружеской беседе за чашкой

ароматного кофе легендарный театровед Ольга Андрейкина и авторитетный критик Светлана Бердичевская расскажут о работах интересных

режиссеров, о том как понимать и

принимать сложные спектакли, о том как

выбрать спектакль для детей и как

ориентироваться в мире рецензий и

рейтингов.

И конечно каждый гость уйдет с личной

рекомендацией и афишей на март 2023

года.

18 февраля, Savoy. Подробности по телефону +7 916 605 99 35.