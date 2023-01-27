 

“Надежда”: тяжело болеющая Савельева отправилась в Израиль

27.01.2023, 15:52, Разное
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Певица и
экс-солиста группы “Фабрика” Саша Савельева три года назад стала
мамой. В браке с актером и звездой сериала “Татьянин день” Кириллом
Сафоновым пара воспитывает сына Леона. Осенью прошлого года отец семейства
решил покинуть страну и перебрался в Израиль. Там у мужчины живут мама и
сестры, да и к тому же есть местный паспорт. Спустя время Саша отправилась за
ним.

К сожалению, пребывание
в другой стране омрачилось неприятным событием. Сначала заболел ребенок, а затем
слегка и Саша Савельева. Тяжело болеющая певица практически не выходила в
социальные сети, заставив поклонников сильно переживать. Буквально на днях она
смогла рассказать в микроблоге последние новости.

“Это грипп
свалил нас с Леончиком… Сегодня первый день, когда блеснула надежда на скорое выздоровление”,
— написала Савельева.

По словам Саши,
Леон очень сильно кашлял. Израильские врачи поставили ребенку диагноз и
назначили лекарства. Выбора нет — родителям пришлось обновить свою аптечку. Сама
же певица чувствует себя сильно лучше и уже готова вернуться к работе. Правда,
к какой именно — неизвестно. Саша Савельева обмолвилась, что начала осваивать
новую профессию.


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