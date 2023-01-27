“Надежда”: тяжело болеющая Савельева отправилась в Израиль

Певица и

экс-солиста группы “Фабрика” Саша Савельева три года назад стала

мамой. В браке с актером и звездой сериала “Татьянин день” Кириллом

Сафоновым пара воспитывает сына Леона. Осенью прошлого года отец семейства

решил покинуть страну и перебрался в Израиль. Там у мужчины живут мама и

сестры, да и к тому же есть местный паспорт. Спустя время Саша отправилась за

ним.

К сожалению, пребывание

в другой стране омрачилось неприятным событием. Сначала заболел ребенок, а затем

слегка и Саша Савельева. Тяжело болеющая певица практически не выходила в

социальные сети, заставив поклонников сильно переживать. Буквально на днях она

смогла рассказать в микроблоге последние новости.

“Это грипп

свалил нас с Леончиком… Сегодня первый день, когда блеснула надежда на скорое выздоровление”,

— написала Савельева.

По словам Саши,

Леон очень сильно кашлял. Израильские врачи поставили ребенку диагноз и

назначили лекарства. Выбора нет — родителям пришлось обновить свою аптечку. Сама

же певица чувствует себя сильно лучше и уже готова вернуться к работе. Правда,

к какой именно — неизвестно. Саша Савельева обмолвилась, что начала осваивать

новую профессию.