Модно, креативно, прибыльно: стоит ли открывать интернет-кафе и что следует знать

Первые интернет-кафе появились еще в начале двухтысячных годов и неизменно пользовались популярностью на рынке. Однако сегодня практически у каждого есть мобильник или же ноутбук. Поэтому неясно, востребован ли такой вид бизнеса. Поговорим поподробнее о том, стоит ли открывать интернет-кафе.

Что понимают под таким заведением

Интернет-кафе — это небольшой компьютерный центр, который предоставляет пользователям краткосрочную аренду компьютеров, имеющих выход в интернет. Владельцы такого бизнеса диверсифицируют свое предложение, в том числе расширяя охват клиентов. Обычно в таком клубе создается несколько зон, в том числе офисная и игровая. В последней клиенты могут играть по сетке в различные шутеры и командные стратегии. На первый взгляд открытие интернет-кафе может показаться уже запоздавшим бизнесом, однако если правильно спланировать всю работу, он может принести хорошую прибыль.

Посетители интернет-кафе — это преимущественно студенты, которые не только общаются в Сети, но и делают дипломы и рефераты, ищут на сайтах различную нужную им информацию. Также клиентами такого компьютерного центра могут стать любители компьютерных игр, скорость доступа в Сеть у которых из дома не столь высока. Поэтому они приходят в такие интернет-кафе поиграть со своими друзьями и оппонентами из различных стран мира.

Правильное планирование бизнеса

Еще перед тем как открыть такое интернет-кафе, нужно тщательно спланировать его работу. Просчитывается возможное количество потенциальных клиентов, причем не только в будни, но и по выходным дням. По словам специалистов, чтобы обеспечить прибыльность, нужно отталкиваться от занятости в 30% от всех имеющихся свободных мест. Достаточно интересный вариант работы такого интернет-кафе в ночное время суток, когда пользователям предлагаются существенные скидки.

Потребуется также тщательно проанализировать предложение конкурентов. Тем самым можно понять, какие услуги пользуются спросом, а от предоставления каких можно отказаться. Необходимо будет определиться с направлением такого интернет-клуба, который может быть офисным, игровым или смешанным. Также потребуется правильно рассчитать стоимость услуг, от чего во многом зависит заполняемость зала и востребованность предложения.

Необходимые инвестиции в открытие интернет-кафе

Для открытия полноценного интернет-кафе потребуется сумма от 3 до 4 миллионов рублей. При этом ежемесячные текущие затраты могут составлять еще 300-400 тысяч. В первую очередь нужно будет потратиться на закупку мощных современных компьютеров. В особенности подобная производительность техники важна в том случае, если планируется предлагать услуги игрового клуба. Следует подбирать удобную компьютерную мебель, приобрести дополнительную оргтехнику, что позволит расширить предлагаемые услуги.

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Текущие затраты — это в первую очередь оплата доступа в интернет, который должен быть в таком кафе максимально быстрым. Нужно учитывать, что во время пиковой загрузки пользователи могут качать различные файлы и играть в компьютерные игры. Для этого нужен быстрый и стабильный канал связи со Всемирной паутиной. Также в ежемесячные затраты входит заработная плата персонала и реклама бизнеса.

Как выбрать месторасположение интернет-кафе

Идеальное расположение такого интернет-кафе — это помещение, которое находится поблизости от больших студенческих общежитий, университетов и институтов. В подобном случае можно быть уверенным в большом количестве клиентов, которые принесут хорошую прибыль. Также неплохой вариант размещения интернет-кафе — это большие молодые спальные районы. В подобном случае нужно ориентироваться на игровую аудиторию, детей и подростков, которые приходят в такой клуб провести свое свободное время.

Реклама бизнеса

Успешность работы такого бизнеса будет во многом зависеть от правильности рекламы. В подобном случае можно продвигаться в сети интернет, для чего делают соответствующие тематические объявления в различных городских группах в соцсетях и на форумах. Также достаточно эффективный способ рекламы — это расклеивание объявлений на специальных досках. Делать это необходимо как в университетах и студенческих общежитиях, так и непосредственно на дверях многоквартирных домов. Экономить на рекламе и маркетинге не следует, каждый вложенный в такое продвижение рубль принесет дополнительный доход.

Стоит ли заниматься таким бизнесом

Несмотря на распространение смартфонов и компьютеров, все же бизнес на интернет-кафе может быть достаточно прибыльным. Нужно лишь правильно провести анализ рынка, рассчитать возможное количество потенциальных клиентов, оценить предложение конкурентов. Такой бизнес не потребует каких-либо узкоспециализированных знаний, но при этом сумма начальных инвестиций будет достаточно большой. При условии успешной работы такого интернет-кафе окупить его можно за полтора-два года.