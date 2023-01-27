Самоуверенность и общий фон организма: рекомендуемые кристаллы для подростков

В подростковый период, когда бурно идет половое созревание, все вокруг становится для ребенка проблемой. И чтобы максимально легко преодолеть этот период, можно использовать определенные кристаллы. Они обладают сильной энергетикой и помогут успокоить бурю страстей в душе подростка.

Как кристаллы помогают в период полового созревания

Кристаллы веками использовались, чтобы помочь людям пережить трудные времена. Они обладают мощными целебными свойствами и работают в гармонии с природной энергией тела. Кристаллы можно носить, как украшение, класть на алтарь или держать в руке во время медитации или духовной практики.

Используя кристаллы в период полового созревания, вы можете обрести эмоциональный и физический баланс. Они оказывают успокаивающее действие на тело и разум, помогая уменьшить беспокойство и стресс. Камни также обеспечивают защиту и помогают повысить самоуверенность в себе и чувство собственного достоинства. Вот лучшие минералы для подростков.

Аметист

Родители часто выбирают аметист для своих детей, потому что он обеспечивает ясность и равновесие в тревожные или запутанные времена. Как исцеляющий кристалл, аметист помогает превратить негативные мысли в позитивные. Он работает с Чакрами Третьего Глаза и Короны, способствуя духовной ясности.

Аметист помогает поддерживать подростков эмоционально, рассеивая боль и тревогу. Этот кристалл также помогает очиститься от нежелательных энергий, создавая защитный пузырь, который не позволяет «токсичным элементам» причинить вам вред.

Розовый кварц

Этот криталл известен, как «камень любви». Он обеспечивает эмоциональное равновесие и помогает принести мир, сострадание и понимание, которые необходимы в подростковом возрасте. Минерал также работает с сердечной чакрой, открывая любовь и принятие себя.

Розовый кварц — уникальный и красивый кристалл, который помогает подросткам обрести уверенность в себе. Его успокаивающая и мирная энергия способствует мирному общению среди подростков, помогая им открыть свое сердце, чтобы принять любовь и сострадание от своего окружения.

Тигровый глаз

Этот мощный кристалл работает с чакрой солнечного сплетения, чтобы поддерживать баланс и укреплять силы в неспокойный период гормонального всплеска. Камень известен тем, что приносит мужество и ясность, когда это необходимо больше всего. Тигровый глаз помогает подросткам стать стойкими в трудные времена и защищает их от негативных энергий.

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Минерал также может помочь подросткам принимать правильные решения, что очень важно в период становления личности. Это побуждает их оставаться сосредоточенными на своих целях и мечтах, вдохновляя их идти на риск и использовать весь свой потенциал.

Содалит

Еще один отличный кристалл для подростков — содалит. Этот камень работает с горловой чакрой, способствуя самовыражению и творчеству. Он помогает подросткам чувствовать себя комфортно, говоря свою правду. Содалит способствует ясности и улучшает интуицию.

Также минерал обеспечивает путь к подсознательным и интуитивным способностям подростка, обеспечивает ясность ума. Он защищает от воздействия излучения ЭМП, что важно для подростков, проводящих много времени за компьютером или телефоном. Содалит убирает все следы нервозности у ребенка и повышает уверенность, помогая добиться успеха в сложных ситуациях.

Голубой кружевной агат

Этот кристалл известен своими успокаивающими свойствами. Он помогает уменьшить стресс, тревогу и страх, которые испытывают подростки при переходе от детства к взрослой жизни. Голубой кружевной агат работает с горловой чакрой, помогая подросткам легче выражать свои мысли.

Минерал побуждает ребенка мыслить рационально и сосредоточиться на задаче. Голубой кружевной агат — это успокаивающий и центрирующий камень, который может помочь успокоить нервных или обеспокоенных людей. Людям, которые склонны говорить слишком много, голубой кружевной агат может помочь сосредоточиться на том, чтобы говорить только то, что необходимо.