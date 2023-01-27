Московская мэрия построит в Зимбабве «город для богатых»

Мэрия Москвы сообщила о реализации уникального проекта по благоустройству нового города в Зимбабве.

Власти африканской страны намерены построить его специально для россиян с высоким уровнем доходов, внесённых в санкционные списки западных государств

На портали «Госзакупки» уже появилась информация о размещенном заказе на 400 тысяч тонн тротуарной плитки. В ближайшие месяцы материал планируют погрузить на сухогрузы и отправить к берегам Зимбабве.

Поскольку в новом городе будут отдыхать представители российской элиты, там планируют соорудить марину со стоянкой для яхт, возле домов постояльцев поставят пятиметровые заборы, а все въезды в населённый пункт будут осуществляться исключительно по спецпропускам через шлагбаум.

– Люди хотят почувствовать себя как дома – видеть те же улицы, ту же плитку, те же шлагбаумы и высокие заборы, – пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Для усиления столичной атмосферы в пригороде компания ПИК возведёт комфортные высотки со студиями и коммунальными квартирами для проживания там обслуживающего персонала.

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