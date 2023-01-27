Путин обсудил с Совбезом вопросы границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалась внутренняя повестка и вопросы внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», — сказал глава государства, передает ТАСС.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На предыдущем совещании с Совбезом Путин обсудил ход спецоперации на Украине.

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