 

Путин обсудил с Совбезом вопросы границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

27.01.2023, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалась внутренняя повестка и вопросы внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», — сказал глава государства, передает ТАСС.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На предыдущем совещании с Совбезом Путин обсудил ход спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.20 / Британским фармацевтам сказали делать запасы на случай брексита

25.07.20 / Трамп подписал указы, чтобы понизить цены на лекарства

01.07.20 / Daily Wire – защищая памятники от вандалов, Трамп объявил их в розыск в Тwitter

21.07.20 / Haqqin – отправка военных в Ливию не будет для Египта короткой увеселительной прогулкой

07.12.20 / Пропрезидентский блок набрал 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле

17.07.21 / Создан неорганический материал с самой низкой теплопроводностью

08.12.21 / Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму

28.05.21 / Одна из основательниц Black Lives Matter покинула свой пост. СМИ пишут, что она вела роскошный образ жизни и скупала недвижимость

06.02.21 / Гордон: Те, кто держал телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK, – это полицаи и коллаборанты

18.12.21 / Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика