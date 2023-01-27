Вышел первый трейлер биографической драмы “Раневская”

В сети появился трейлер долгожданного биографического сериала “Раневская” с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Режиссером проекта выступил Дмитрий Петрунь, известный работой над картинами “Воскресенский” и “Торгсин”. Помимо Цигаль-Полищук в ленте сыграют Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

Сериал расскажет о том, какой великая советская актриса Фаина Раневская была вне света софитов, и какой путь ей пришлось пройти к всенародной славе. Повествование охватит разные периоды жизни Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до миллионов фанатов и одиночества в зрелом возрасте.

Премьера многосерийного байопика “Раневская” состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 8 февраля.