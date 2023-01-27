 

Вышел первый трейлер биографической драмы “Раневская”

27.01.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сети появился трейлер долгожданного биографического сериала “Раневская” с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Режиссером проекта выступил Дмитрий Петрунь, известный работой над картинами “Воскресенский” и “Торгсин”. Помимо Цигаль-Полищук в ленте сыграют Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

Сериал расскажет о том, какой великая советская актриса Фаина Раневская была вне света софитов, и какой путь ей пришлось пройти к всенародной славе. Повествование охватит разные периоды жизни Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до миллионов фанатов и одиночества в зрелом возрасте. 

Премьера многосерийного байопика “Раневская” состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 8 февраля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.22 / Виктория Макарская рассказала личную историю о домашнем насилии: “У меня на глазах!”

05.07.21 / В Госдуме создали комиссию по инспекции зарубежных курортов

11.05.22 / Не смог оказать себе в удовольствии – Личное мнение

06.09.22 / Будьте осторожны! В России ожидается подъем заболеваемости гриппом

02.07.22 / Мнение: Европа устала от Украины?

13.06.22 / Оранжевый – пограничный цвет: шесть модных оттенков, усиливающих эффект загара

24.05.22 / Смартфон Motorola Razr 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1

11.08.20 / Извините, Россия: Америка не копировала Вашу идею гиперзвуковой ракеты [воздушного базирования]

14.01.23 / Apple наконец-то собирается покончить с “челноками” в своих смартфонах

03.07.21 / Слишком требовательный партнер всегда ставит под сомнения сильные стороны пассии и не только (распознаем диктатора)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика