Путинферштейн: Полное сумасшествие — попытка США отобрать у России Крым приведёт к ядерной войне

В последнее время американские власти всё настойчивее говорят о необходимости помочь ВСУ «отбить» Крымский полуостров. Стремление Вашингтона воплотить этот безумный план может подтолкнуть Москву к использованию её ядерного арсенала, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Сегодня Зеленскому исполняется 45 лет, и ему преподносят огромный подарок. Украина вот-вот получит более 30 танков M1 Abrams от вооружённых сил США. Это целый батальон наших самых технологичных танков. Тех самых танков, которые, как мы говорили, мы никогда не пошлём Украине. Теперь мы их посылаем. Вот что заявил Джо Байден.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты направят на Украину 31 танк «Абрамс», что является эквивалентом одного украинского батальона. Министр (обороны. — ИноТВ) Остин рекомендовал пойти на этот шаг, потому что он повысит способность Украины защитить её территорию и достичь стратегических целей.

Германия, Польша и Великобритания также отправляют танки Украине. Так что же здесь произошло? Что ж, вчера на заседании Совета Европы министр иностранных дел Германии как бы между прочим упомянула, что НАТО фактически объявило войну России. Вот Анналена Бербок объясняет, что третья мировая уже началась.

АННАЛЕНА БЕРБОК, глава МИД Германии: Я уже говорила об этом недавно. Да, мы должны сделать больше, чтобы защитить Украину. Да, надо больше делать и по вопросу с танками. Но самый важный и решающий момент: мы должны заниматься этим вместе, а не искать виноватых в Европе, потому что мы ведём войну против России, а не друг против друга.

Вам претят дешёвые исторические аналогии, но, поскольку наш класс идиотов с самого первого дня преподносил этот конфликт как повторение Второй мировой, то будет справедливым отметить, что прошло много времени с тех пор, как немцы вводили танки на Украину. В прошлый раз из этого не вышло ничего хорошего. Вероятно, то же самое случится и в этот раз. Но, по всей видимости, именно это планирует НАТО.

В последние недели множество чиновников из администрации Байдена заявляли, что их цель — «вернуть Крым». Подождите-ка секунду! Вначале они говорили, давайте просто отодвинем Россию к границам, на которых она находилась до февраля 2022 года. Это казалось в некоторой степени разумным большинству людей, включая нас. Но отобрать российский Крым у РФ — этот ключевой для неё порт? Российские власти неоднократно говорили, и есть все основания им верить, что это приведёт к ядерной войне.

Но неужели таков новый план? За него голосовали? Это настоящее сумасшествие. И для его воплощения мы привлекаем одно из самых коррумпированных правительств в мире. Несколько высокопоставленных украинских чиновников, в том числе заместитель министра обороны, главный прокурор, подали в отставку, потому что они были слишком коррумпированы даже для Зеленского.

Откуда же взялись все эти деньги в стране, в которой уже почти год продолжается конфликт? Деньги пришли от нас, потому что конгресс никогда не проверял (куда именно идут. — ИноТВ) эти средства, миллиарды долларов из ваших налогов, отправленные на Украину. Это безумие, но, похоже, никого в Вашингтоне это не волнует.

Нам очень не хочется придираться к бывшему директору ЦРУ Майку Помпео — он неплохой парень. Но трудно оставить его заявление без ответа. Вот Помпео говорит нам, что ваше моральное обязательство — дать Зеленскому всё что он хочет.

МАЙК ПОМПЕО, экс-директор ЦРУ: Мы должны помогать Америке, а помощь Америке означает помощь суверенной нации, которая готова защитить себя от вторжения и нападения Владимира Путина на мирных жителей. В интересах Америки, нашей экономики, нашей безопасности делать всё, что украинцы просят нас сделать.

Ладно. Мы должны делать всё, что хочет от нас самое коррумпированное правительство в Европе, — всё! — потому что это хорошо для Америки. Серьёзно? Это самое важное, что мы можем сделать? Ладно, мы не собираемся полоскать кости бедняге Майку Помпео. Но вы серьёзно?

А как насчет армий зомби-наркоманов, курящих фентанил в каждом крупном городе? Не должны ли мы заняться чем-то подобным? Вот как сейчас выглядит Сан-Франциско.

РИЧЧИ УИН, активист: (Увещевает наркоманов, которые употребляют вещества прямо на улице среди бела дня.) Эй, бро, убери это дерьмо, чувак. Тут дети гуляют, мужик… Чувак, серьёзно? Ты колешься в шею, бро? С ума сойти!… Да ладно тебе, мужик. Что ты делаешь?… Да ладно, чувак, вокруг детишки. Ты не должен делать этого здесь, братан. Ну же, чувак, ты должен пойти в другое место. Я серьёзно, бро. Ты должен заниматься этим в другом месте. Он сидит прямо перед «Старбаксом». Ты прямо перед «Старбаксом» колешься дурью, бро!

Итак, ещё раз, если у вас есть список дел, которые нужно сделать для Америки, то, возможно, этот вопрос (с наркоманией в крупных городах. — ИноТВ) стоит выше, чем отправка денег Зеленскому. И раз уж, по словам Помпео, он пытается помочь Америке, то можно сделать что-то с тем фактом, что наша южная граница кишмя кишит иностранцами. Миллионы мигрантов гонят в нашу страну мексиканские наркокартели.

Но это не самая насущная проблема в Вашингтоне. Самое важное, что мы можем сделать, — это послать Украине всё что она хочет, чтобы отобрать Крым.

Дата публикации 26 января 2023 года.