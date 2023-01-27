 

“Повредить шейный отдел”: покрытую пятнами Андрееву нашли повешенной

27.01.2023, 14:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Екатерина Андреева – одна самых популярных российских телеведущих. Однако мало кто знает, что она могла вообще не появиться на голубых экранах. Дело в том, что журналистка изначально выбрала профессию юриста и даже успела поработать в Генеральной прокуратуре. Потом обстоятельства вынудили ее уйти в педагогику.

Меж тем, в 1990 году Екатерина Андреева поступила в “школу дикторов”, ей посчастливилось учиться у Народного артиста СССР Игоря Кириллова, который сыграл значительную роль в становлении карьеры звезды экрана. В программе “Время” журналистка дебютировала в 1997 году, заменив находящуюся в отпуске Арину Шарапову.

Екатерина Андреева активно ведет социальные сети, делится моментами из жизни с поклонниками, мотивирует своих подписчиков на занятия физкультурой. А в это время фанаты спорят, сколько на самом деле лет журналистке. Существует две версии: 57 и 61. Сама звезда новостей настаивает на первой версии.

Так или иначе, несмотря на возраст Екатерина Андреева находится в прекрасной физической форме, чем шокирует народ, и продолжает вести здоровый образ жизни. К слову, на ней прекрасно сидит спортивная обтягивающая одежда.

Так, на днях поклонники обнаружили журналистку повешенной в спортивном зале. Екатерина Андреева продемонстрировала трюк, который помогает ей весь день. Черная форма с цветными пятнами покрывало ее стройное тело.

Телеведущая была пристегана за ноги к снаряду, держалась руками, а голову опустила вниз так, что длинные волосы свисали к полу. Один из подписчиков предупредил, что Екатерина Андреева рискует “повредить шейный отдел” из-за подобного трюка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / Как подготовить кожу и волосы к теплому сезону: делаем домашнее средство из кофе и не только

04.01.23 / Мнение: Опять про Лукашина

22.07.22 / Почему инопланетяне еще не вышли на контакт с нами?

23.03.22 / На пределе возможностей: 5 фильмов об одержимости и навязчивых идеях

30.12.21 / E-карма

04.10.22 / Новые высоты: Ирина Шейк впервые приняла участие в показе Chanel

01.04.22 / Россияне уличили Beyonce в плагиате хита группы «Любэ»

05.11.21 / Непривитых школьников не допустят до сдачи ОГЭ и ЕГЭ

05.08.22 / Бельский рассказал о создании «штаба для успокоения» недовольных «реновацией» петербуржцев

28.02.22 / Тренчи и рубашки: чем дополнить джинсы, чтобы выглядеть дороже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика