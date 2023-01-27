 

Лишиться денег и свободы: чем опасна фиктивная прописка

27.01.2023, 14:31, Разное
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Регистрация по месту жительства либо пребывания или, как ее называют в народе – прописка – обязательная процедура, согласно российскому законодательству. Без сиротствующего штампа в паспорте даже гражданин РФ не сможет воспользоваться огромным спектром государственных услуг и реализоваться собственные права.

Более того, отсутствие прописки определенное количество времени чревато административным наказанием. Чтобы жить полноценной жизнью, люди стремятся зарегистрироваться даже в том случае, если не обладают собственной недвижимостью.

Однако важно понимать, что для прописки, согласно закону, личное жилье не требуется. Граждане обязаны прописываться по месту своего фактического нахождения, будь то бабушкин дом в деревне, съемная квартира или номер в гостинице.

Зачастую недобросовестные граждане пытаются обойти закон и оформить фиктивную прописку. В лучшем случае они просто регистрируются по адресам, где не проживают. Однако мало кто знает, что за подобные деяния в России можно лишиться не только денег, заплатив штраф, но и свободы, напоминают юристы.

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за оформление фиктивной прописки. Конечно, сюда не относятся случаи, когда сами граждане становятся жертвами мошенников. Так, на популярных агрегаторах объявлений можно найти предложения “юридической помощи”.

Формально оформляя услугу как консультацию, мошенники организовывают массовые регистрации, которые в итоге становятся недействительными. Однако если гражданин заведомо знал и согласился на аферу, тогда ему придется отвечать перед законом.


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